Crean cuenta falsa de Guadalupe Taddei en X: ‘Sufrimos una severa presión desde el Ejecutivo’, publica

Una presunta publicación de Taddei en X asegura trabajar a favor de la Cuarta Transformación y Morena.

En medio de la polémica por la relación entre Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas, apoderado legal de Cajas Graf, contratista del Instituto Nacional Electoral, la tarde de este sábado 24 de octubre apareció una cuenta falsa de X, antes Twitter, atribuida a la consejera presidenta del INE.

La cuenta de X muestra la ‘palomita azul’ en señal de que se trata de un perfil verificado; sin embargo, el nombre de usuario está mal escrito, puesto que dice “GuadaLupe Tadei”.

Además, el perfil solo tiene una publicación, realizada la tarde de este sábado.

¿Qué dice la cuenta falsa atribuida a Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE?

La información del perfil indica: “Presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 2023-2032”.

Su único posteo hace alusión a la polémica por la relación de Taddei y su familia con el contratista del INE.

El mensaje acusa una presunta presión del Poder Ejecutivo en contra del INE y señala que Guadalupe Taddei trabaja a favor de la Cuarta Transformación y de Morena.

La cuenta falsa atribuida a la consejera presidenta del INE indica que fue creada en agosto de 2025. (@GuadalupeTadei)

El mensaje publicado es el siguiente:

“Hola, perdí micuenta de X y dado el revuelo que ha causado mi relación con el señor José Alfredo Hernández, quiero dejar en claro un asunto que viene molestando al Instituto. Estamos sufriendo una severa presión desde el poder ejecutivo en particular de la doctora Sheinbaum. Para negar distintas candidaturas a los distintos procesos electorales de 2027, 2028, 2029 y 2030. He de aclarar que por lealtad al proyecto de la 4ta transformación hemos decidido actuar en esta dirección para elevar los requisitos de las candidaturas a distintos cargos de elección popular, pero no podemos dejar de señalar que el respeto interinstitucional se está quebrantando. Nosotros nunca hemos estado en contra de cooperar a favor del proyecto de nación, pero no aceptamos injerencias sobre nuestra autonomía.

“Sin más preámbulo diré solo una cosa, las candidaturas ahora tendrán requisitos de:

Lealtad a la nación que incluyen no ostentar propiedades en el extranjero. No hacer declaraciones públicas que menoscaben la soberanía. Un respecto irrestricto a la institución presidencial.

“No podemos aceptar la vulneración de la soberanía, expresiones como llamar a la privatización de servicios públicos es un acto de traición, humillar o faltar a la honra de la presidenta o su antecesor son una falta de respeto al pueblo Mexicano. Gracias y excelente fin de semana”.

Cómo se puede observar, el mensaje publicado contiene faltas de ortografía.

La cuenta falsa atribuida a Guadalupe Taddei solo tiene una publicación, realizada este sábado 24 de octubre. (@GuadalupeTadei)

¿Por qué Guadalupe Taddei está en medio de la polémica?

La creación de la cuenta falsa de Guadalupe Taddei ocurre un día después de que se difundió un video en el que aparecen José Alfredo Hernández Casillas y Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la consejera presidenta del INE.

El video muestra a ambos hombres en uno de los hoteles más exclusivos de París, con vista a la Torre Eiffel y al Museo de Louvre.

Además, se han publicado videos que muestran una estrecha relación entre Guadalupe Taddei y el contratista del INE.

En días recientes se ha dado a conocer posibles irregularidades y conflictos de intereses en la asignación de contratos a Cajas Graf.

¿Qué ha dicho Guadalupe Taddei sobre la investigación de la ASF?

Tras recibir los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Guadalupe Taddei señaló que la “transparencia se demuestra” y anunció “relevos” en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa.

Agregó que ella no hablará del tema y que la información de los avances en la investigación se dará a conocer por las autoridades competentes.