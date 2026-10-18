¿Qué sabemos de la nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, y su hijo?

Raúl Rocha Cantú, accionista mayoritario de Miss Universo, enfrenta una nueva orden de aprehensión por presunto lavado de dinero. (Fotos: IA / Cuartoscuro.com).

Los reflectores vuelven a apuntar hacia el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, en medio de las muchas y variadas controversias del certamen de belleza. Esta vez es por una segunda orden de aprehensión.

Mientras Miss Universe 2026 prepara la celebración de su 75 aniversario en Puerto Rico — donde Fátima Bosch cederá la corona—, la situación legal de su accionista mayoritario suma otro capítulo con la Fiscalía General de la República (FGR) tras sus talones... y los de su hijo.

¿De qué acusan a Raúl Rocha Cantú?

De acuerdo con Reforma, un juez federal ordenó la captura del empresario Raúl Rocha Cantú por delincuencia organizada y lavado de dinero, debido a su presunta participación en una red que habría movilizado casi 3 mil millones de pesos entre 2014 y 2025.

La FGR señala a Raúl Rocha Cantú como presunto líder de una organización dedicada al lavado de dinero. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

La orden fue emitida por Ricardo Alfonso Santos Dorantes, juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, y también incluye a su hijo Mauricio Jesús Rocha Botello, presidente de Miss Universe México, así como a otras cuatro personas:

Andrés Javier Vázquez Ruiz.

Alberto Charlan Salazar.

Heliodoro Vargas Durán.

Luis Aquilino Vásquez.

Según la investigación de la Fiscalía General de la República, citada por dicho medio, Rocha Cantú, Vázquez Ruiz y Charlan Salazar habrían encabezado la organización; mientras que los otros implicados desempeñaban funciones de supervisión.

La Fiscalía atribuye al empresario un papel central en el supuesto esquema debido a sus cargos en distintas sociedades, entre ellas GI Euromex, Soluciones Gasíferas del Sur y Legacy Equity Group.

También señala que Rocha Cantú tenía facultades para autorizar transferencias desde una cuenta de GI Euromex en Intercam Banco, al figurar como usuario administrador de su banca electrónica.

La red constaba de 17 empresas fantasma que enviaban recursos a GI Euromex, sociedad que concentraba el dinero y lo transfería a cuentas personales, incluida la del empresario. Posteriormente, los fondos se distribuían a terceros sin operaciones comerciales que justificaran los movimientos.

Miss Universe 2026 celebrará su 75 aniversario en Puerto Rico, donde Fátima Bosch entregará la corona en noviembre. (Foto: Cuartoscuro).

Los problemas legales de Raúl Rocha

El dueño de Miss Universo enfrenta otra investigación por presunto contrabando de hidrocarburos entre Guatemala y México. El expediente se remonta al 29 de noviembre de 2024, cuando las autoridades abrieron una investigación por delincuencia organizada.

Durante 2025, Rocha Cantú obtuvo un criterio de oportunidad que le permitió participar como testigo colaborador de la FGR. En su declaración reconoció haber aportado 4.2 millones de pesos para dos operaciones vinculadas con el contrabando de combustible, de las cuales obtuvo aproximadamente 1.2 millones de pesos en ganancias.

Sin embargo, la Fiscalía dejó sin efecto ese beneficio después de que el empresario no acudió a las comparecencias programadas entre el 8 y el 12 de diciembre de 2025.

Desde el 15 de diciembre de 2025, Rocha Cantú es considerado prófugo por la orden relacionada con delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de armas e hidrocarburos.

La defensa del empresario también ha promovido recursos de amparo para combatir las actuaciones judiciales en su contra.

A inicios de octubre fue detenido Jorge Enrique ‘N’, cómplice de Raúl Rocha Cantú, en la alcaldía Coyoacán de CDMX.

¿Dónde está Raúl Rocha Cantú?

La última apartición pública de Raúl Rocha fue en Mónaco, cuando fue captado en un paseo familiar, según una grabación compartida por Devorah E, diseñadora y creadora de contenido de la cuenta de Instagram Class of Palm Beach.

En el clip, la influencer entrevistó al empresario en el Boulevard des Moulins, él mostró lo que parecía ser un reloj Patek Philippe y mencionó que su fragancia favorita era Tom Ford Tobacco Vanille.

Aunque el video circuló en agosto de este año, la grabación habría ocurrido aproximadamente dos meses antes, durante una visita relacionada con el Gran Premio de Mónaco.

El empresario también había sido visto anteriormente en París, en el bar Vendôme del hotel Ritz.

¿Cuándo será Miss Universe 2026?

Ambos dueños de Miss Universe 2026 están prófugos — la otra propietaria, Anne Jakrajutatip, también es buscada por la justicia por fraude—; además, la reina Fátima Bosch fue denunciada por Nawat Itsaragrisil por difamación y ella lo acusó ante la Fiscalía General de la República por violencia, discriminación, violencia digital, intimidación y afectaciones a su dignidad.

En medio de las polémicas, el certamen tiene programada su gran final para el martes 24 de noviembre.

La edición será en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y representa el 75 aniversario, también conocido como diamante.

El calendario de los principales eventos contempla:

La ganadora recibirá la corona de manos de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, quien obtuvo el título en la edición anterior.

Además de las competencias, la organización contempla actividades culturales, encuentros con medios de comunicación e iniciativas comunitarias durante la concentración de las representantes internacionales.