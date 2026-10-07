Detienen a presunto cómplice de Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, en red de huachicol

La ficha del Registro Nacional de Detenciones detalla que Jorge Enrique ‘N’ fue llevado a la agencia del Ministerio Público 2 Cuauhtémoc. (Foto: Especial)

Autoridades federales detuvieron a Jorge Enrique ‘N’, uno de los principales cómplices de Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, en la red de huachicol fiscal y en un esquema de corrupción.

La ficha del Registro Nacional de Detenciones detalla que Jorge Enrique ‘N’ fue detenido al sur de la Ciudad de México, en la calle Montaña, de la colonia Jardines del Pedregal San Ángel, en la alcaldía Coyoacán, en las inmediaciones del CCH Sur.

De acuerdo con las autoridades federales, la detención del presunto cómplice de Raúl Rocha Cantú se realizó alrededor de las 16:00 horas del martes 6 de octubre.

Detención

¿Por qué detuvieron al presunto cómplice del copropietario de Miss Universo?

De acuerdo con autoridades federales consultadas por El Financiero, la detención de Jorge Enrique ‘N’ se realizó tras la emisión de una orden de aprehensión librada por un juez. Sin embargo, no determinaron si la captura se debe a la red de huachicol fiscal o a otras acusaciones.

Actualmente, adicional a los señalamientos por corrupción y por la red de huachicol fiscal que encabezaría Raúl Rocha Cantú, Jorge Enrique ‘N’ está acusado por violación y sustracción de menores. Ambas denuncias se presentaron ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

Tanto la denuncia por violación como la de sustracción de menores fueron presentadas por la expareja de Jorge Enrique ‘N’, Brianda Hernández Rangel, quien afirmó haber sido agredida sexualmente por el detenido en agosto de 2024.

¿Dónde está detenido el presunto cómplice de Raúl Rocha Cantú?

La ficha del Registro Nacional de Detenciones detalla que Jorge Enrique ‘N’ fue llevado a la agencia del Ministerio Público 2 Cuauhtémoc y, posteriormente, fue ingresado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

El documento describe al presunto cómplice de Raúl Rocha Cantú como un hombre de 1.75 metros de estatura, tez blanca, complexión delgada, sin características particulares visibles.