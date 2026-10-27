De robar 5 cajetillas Raleigh a atender a Aleks Syntek: La historia del psicólogo detrás de ‘No vendo sueltos’

De robar 5 cajetillas de cigarros Raleigh a convertirse en el psicólogo de Aleks Syntek. Fernando Núñez, protagonista del famoso meme ‘No vendo cigarros sueltos’, fue presentado por el cantante como el especialista que lo atiende, después de que sus problemas de salud mental lo obligaron a posponer su gira por Europa.

“Bueno, cuando estás desesperado, pues pruebas de todo y yo quise ver qué pasaba y el día de hoy él es mi psicólogo, se llama Fernando Núñez y aquí lo tengo conmigo, gran amigo”, expresó el cantante en un video en redes sociales.

Fernando Núñez se volvió popular en redes sociales por un fragmento del podcast ANIMUS, en el que conversó con Ricardo ‘Richie’ O’Farrill y Hugo Blanquet sobre cómo el robo de 5 cajetillas de cigarros terminó con su detención y una condena de prisión.

Detrás del meme ‘No vendo cigarros sueltos’ existe una historia marcada por su adicción a las drogas, la decisión de su madre de no pagar para liberarlo y una sentencia que, según su testimonio, alcanzó los 6 años y medio de cárcel.

Su nombre volvió a circular después de aparecer junto a Syntek, quien reconoció que inicialmente tenía dudas sobre acudir con un psicólogo que había atravesado múltiples internamientos y pasado por prisión.

La presentación poco después de que el intérprete de Intocable compartió una carta de su psiquiatra, Luis Solís Rojas, en la que informó que recibió un diagnóstico de trastorno psicótico no especificado y le recomendó evitar temporalmente los viajes en avión hasta diciembre.

Durante su aparición conjunta, Núñez agradeció al cantante por confiar en él, pese a las dudas que tenía sobre su pasado. Syntek también anunció que prepara una entrevista documental para explicar su experiencia y aseguró que se encuentra mejor.

¿Cuál es la historia detrás del meme ‘No vendo cigarros sueltos’?

El meme ‘No vendo cigarros sueltos’ surgió de un fragmento del episodio 20 del podcast ANIMUS, titulado Para entender mejor al adicto, del proyecto La Corporrisa, conducido por Ricardo ‘Richie’ O’Farrill y Hugo Blanquet. Durante la conversación, Fernando Núñez relató una experiencia de su pasado que terminó con su detención y una condena de prisión.

La historia ocurrió hace aproximadamente 25 años, cuando Núñez atravesaba una etapa de consumo de drogas. Después de pasar toda la noche bajo los efectos de sustancias, caminaba por la zona de Cafetales, en Villa Coapa, alrededor de las 6:00 de la mañana.

En aquel momento únicamente tenía 6 pesos, por lo que entró a una tienda y compró un refresco de manzana de 4 pesos con 50 centavos. Con el dinero restante intentó comprar un cigarro suelto de la marca Delicados, pero el vendedor se negó.

“Le digo: ‘¿Me vendes un cigarro suelto?’. Y me dice: ‘No vendo sueltos’. Y ahí le digo: ‘Perdón, bueno, no vendes, pero véndeme uno’. No”, recordó Núñez en una conversación posterior con O’Farrill.

Ante la negativa, pidió 5 cajetillas de cigarros Raleigh, las guardó y abandonó el establecimiento sin pagar. Posteriormente, explicó que su intención no era fumarlas, sino intercambiarlas por otra dosis de droga.

Núñez regresó al punto de venta de sustancias, donde consiguió intercambiar las cajetillas. Sin embargo, una patrulla que pasó por el lugar lo observó y, cuando los policías regresaron, lo detuvieron tras encontrar los cigarros entre sus pertenencias.

En el Ministerio Público, su madre, Luz María, tuvo la posibilidad de pagar 500 pesos y el costo de las cajetillas para llevárselo a casa, según su testimonio. No obstante, después de recibir orientación de un terapeuta, decidió permitir que su hijo enfrentara las consecuencias del robo.

Un mes después, un juez le impuso una condena de 2 años y medio de prisión, a la que se sumaron 4 años pendientes de una sentencia anterior. De esta manera, Núñez relató que recibió una pena acumulada de 6 años y medio de cárcel.

El fragmento del podcast se utilizó en memes, doblajes y parodias que circularon en TikTok y otras redes sociales, especialmente por el diálogo entre Fernando Núñez y el vendedor, así como por su petición de las 5 cajetillas Raleigh.

¿Quién es Fernando Núñez, el nuevo psicólogo de Aleks Syntek?

Fernando Núñez es un psicólogo dedicado a la atención de personas con problemas de adicción, conocido también por su trabajo al frente del Centro de Reestructuración Emocional Integral (CREI).

Su trayectoria profesional está vinculada con su propia experiencia de consumo de sustancias, que, de acuerdo con sus testimonios, comenzó durante la adolescencia y lo llevó a atravesar múltiples internamientos, recaídas y periodos en prisión.

Con el paso de los años, Núñez comenzó a compartir su historia en entrevistas, conferencias y conversaciones sobre las adicciones, con el propósito de transmitir su experiencia a otras personas que enfrentan situaciones similares.

Su aparición junto al intérprete de Sexo, pudor y lágrimas le dio una nueva exposición pública. Aleks Syntek reconoció que había escuchado sobre sus antecedentes y que inicialmente consideró poco razonable acudir con él, pero decidió conocer su trabajo.

Por su parte, Núñez agradeció la confianza del músico y destacó los avances que, desde su perspectiva, consiguieron durante su relación profesional.

“Pero te agradezco mucho que yo sé que pensaste que era un disparate. Pero te atreviste y aquí estamos y hemos logrado cosas bien lindas”, expresó.