‘A México le está yendo bien’: ¿Cuáles son las preocupaciones de Ebrard en la negociación del T-MEC?

Marcelo Ebrard explicó cuáles son los puntos relacionados con aranceles más importantes en las negociaciones del T-MEC con EU.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, aseguró que las negociaciones del T-MEC han sido positivas, sin embargo, aún existen sectores que le preocupan dentro de los acuerdos con Estados Unidos.

Los primeros temas que le preocupan tienen que ver con la sección 232 del T-MEC, relacionada con los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump, mientras que otros están relacionados con la sección 301 de la legislación de EU.

¿Cuáles son las preocupaciones de Ebrard sobre el T-MEC?

El primer tema es el de la industria automotriz, ya que México busca que EU reduzca el arancel del 25 por ciento a los autos producidos en el país.

En este caso, a inicios de octubre se informó que México y EU están cerca de un acuerdo para reducir los aranceles a un 15 por ciento, y si solo se aplica al contenido no estadounidense el gravamen efectivo quedaría entre el 10 y 12 por ciento, de acuerdo con Bloomberg.

El segundo es el de la industria siderúrgica, especialmente por los aranceles que EU puso al aluminio y al acero, que actualmente alcanzan el 50 por ciento.

Bloomberg informó que es posible que los acuerdos entre México y EU también incluyan reducciones a los aranceles al aluminio y el acero; sin embargo, se desconoce cuánto.

Finalmente, otra preocupación de Ebrard son las investigaciones en curso de la sección 301 de la legislación estadounidense, mismas que aún no terminan y que informará cuando haya alguna decisión al respecto.

Dicha sección no forma parte del T-MEC, sino que forma parte de la Ley de Comercio de Estados Unidos de 1974, que permite al representante comercial estadounidense investigar actos, políticas o prácticas de otros países que considere injustificables, irrazonables o discriminatorias y que afecten al comercio estadounidense.

A partir de las investigaciones, de acuerdo con la organización Prodesc (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C.), se pueden adoptar aranceles de manera unilateral u otras medidas que podrían afectar a México.

Uno de los puntos más polémicos por los que EU podría imponer aranceles de manera unilateral, por ejemplo, es el trabajo forzoso en México, tema por el que impuso aranceles del 10 por ciento en junio pasado.

Ebrard, preocupado por certeza para inversión

“A México le está yendo bien en esta negociación”, fue como Ebrard reconoció la revisión del T-MEC, y cómo México es el país que paga menos aranceles y más exportaciones lleva a Estados Unidos.

Además, agradeció los comentarios del presidente Donald Trump, que aseguró que EU está cerca de un acuerdo con México para reducir el déficit comercial.

Sin embargo, explicó que México ha planteado la reducción de los aranceles para “tener ya cerrada nuestra revisión de este año porque eso va a dar certidumbre a los inversionistas”