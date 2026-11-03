Intenso calor en la Península de Yucatán: Mérida alcanzará los 35 grados este miércoles 4 de noviembre

Así estará el clima en la Península de Yucatán este miércoles 4 de noviembre.

El clima en la Península de Yucatán para este miércoles 4 de noviembre tendrá condiciones de calor. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que la región registrará temperaturas elevadas, especialmente en el interior, y cielos mayormente nublados en las costas, con vientos moderados.

¿Qué temperaturas tendrá la Península de Yucatán este 4 de noviembre?

En el estado de Yucatán, la ciudad de Mérida experimentará las temperaturas más altas, con una mínima de 19°C y una máxima de 35°C. La ciudad y sus alrededores sentirán este calor, con valores similares que se mantendrán durante el día.

En Quintana Roo, Cancún y Chetumal esperan un clima más templado, con mínimas de 23°C y máximas de 29.7°C. Tulum y Playa del Carmen registrarán mínimas de 21°C y máximas de 31°C. Este contraste térmico se notará en la zona costera.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estarán los cielos y el viento este miércoles en la Península?

Mérida disfrutará de un día despejado, pero Cancún, Tulum, Playa del Carmen y Chetumal tendrán cielos nublados. No se anticipan lluvias significativas en la región este miércoles 4 de noviembre.

Los vientos serán generalmente moderados en la Península. Mérida tendrá vientos de 8 km/h, mientras que Cancún y Chetumal registrarán rachas de hasta 11 km/h. Tulum y Playa del Carmen esperan vientos más suaves, de alrededor de 7 km/h.

¿Cómo estará el clima en Península de Yucatán el resto de la semana?

El pronóstico para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

Miércoles 4 de noviembre: Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 7 km/h.

Jueves 5 de noviembre: Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 8 km/h.

Viernes 6 de noviembre: Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 8 km/h.

La tendencia climática para el resto de la semana en la Península de Yucatán apunta a condiciones similares. Se mantendrá el ambiente caluroso y los cielos despejados dominarán en el interior, con algunas nubes en las zonas costeras.

¿Cómo protegerse del calor en la Península de Yucatán?

Ante las altas temperaturas, es esencial tomar precauciones. Se recomienda a los habitantes y visitantes beber suficiente agua y evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar son medidas clave. Es prudente buscar la sombra y permanecer en lugares frescos para mitigar los efectos del calor y mantenerse bien.

Fuente: CONAGUA.

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