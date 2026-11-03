Tu dinero cubre cancelación del NAIM: AICM paga 566 millones de dólares por aeropuerto en Texcoco

El Nuevo Aeropuerto Internacional de México fue cancelado por el expresidente López Obrador vía una consulta popular.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) pagó 565.9 millones de dólares para amortizar completamente una de las series de bonos emitidas para el pago del aeropuerto cancelado en Texcoco.

De acuerdo con el AICM (que es administrado por la Marina), el pago corresponde a las notas preferentes con vencimiento en 2026, con lo cual se cumplieron las obligaciones comprometidas en el mercado de bonos.

Incluso con el pago de más de 10 mil millones de pesos, el AICM aún tiene una carga financiera por 3 mil 152 millones de dólares que deberá ser cubierta en los siguientes 20 años.

¿Por qué México paga por el NAIM si nunca fue construido?

El AICM es la empresa del Estado que se usó para garantizar el pago de la deuda de más de 6 mil millones de dólares que fue emitida para la construcción de un aeropuerto en Texcoco.

Sin embargo, el Gobierno del entonces Andrés Manuel López Obrador decidió cancelar la obra, esto pese a que la deuda emitida debe cubrirse sin importar que el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) nunca se materializó.

En la imagen, la presidenta Claudia Sheinbaum critica que el NAIM se iba a construir en un terreno propenso a inundaciones. (Daniel Augusto)

El modelo de financiamiento de los bonos emitidos en mercados internacionales se cargó a la Tarifa de Uso Aeroportuario del AICM mientras se construía el NAIM en Texcoco; una vez cancelada esta última obra, el principal aeropuerto tuvo que continuar con la cesión de la mayoría de sus ingresos para pagar dicha deuda.

En el comunicado, la Marina indicó que aún quedan en circulación tres series de bonos con diferentes vencimientos, los cuales absorben el total de la TUA anual del AICM para el pago de intereses.

El AICM indicó que la amortización total del bono con vencimiento al 2026 fue posible gracias a la recuperación del número de pasajeros tras la pandemia, el fortalecimiento del peso, así como al aumento de operaciones máximas por hora.