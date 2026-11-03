Clima en Puebla y Morelos: Día cálido y cielo despejado para el miércoles 4 de noviembre

La región de Puebla y Morelos se prepara para un miércoles 4 de noviembre con condiciones climáticas estables y temperaturas templadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja la probabilidad de lluvias en la Mesa Central. Esto favorece un día con cielos mayormente despejados y ambiente agradable, ideal para actividades al aire libre.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Puebla y Morelos?

En la capital de Puebla, se anticipan temperaturas mínimas de 9.3°C y máximas que alcanzarán los 25.0°C. Para el municipio de Puebla, se esperan valores entre 10°C y 26°C, con una temperatura actual de 17.4°C. Los habitantes disfrutarán de un día soleado, con un viento suave de 7 km/h que ayudará a mantener la sensación templada por la tarde.

Por su parte, Cuernavaca, la capital de Morelos, tendrá un clima ligeramente más cálido, con mínimas de 11.3°C y máximas que pueden llegar a los 24.7°C. En el municipio de Cuernavaca, las temperaturas estarán entre 12°C y 27°C, con un viento de 6 km/h. La zona de Cholula, en Puebla, registrará mínimas de 9.0°C y máximas de 23.7°C, con vientos de 8 km/h.

¿Habrá lluvias este miércoles en la región?

La probabilidad de lluvia para este miércoles es muy baja en toda la zona de Puebla y Morelos. La influencia de la circulación anticiclónica es clave para que el día sea seco. Se observará un cielo con pocas nubes en Puebla y Cuernavaca, y despejado en Cholula, pero no se esperan lluvias significativas en la región centro-sur de México.

Los vientos serán ligeros en la mayoría de las ciudades. En Puebla, el viento será de 7 km/h, mientras que en Cuernavaca se registrará a 6 km/h. En Cholula, el viento será un poco más perceptible, alcanzando los 8 km/h. Estas condiciones de viento suave complementan un día con un clima estable y sin alertas por fenómenos meteorológicos extremos para la población.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la región de Puebla y Morelos es el siguiente:

Miércoles 4 de noviembre : Máxima de 25°C, Mínima de 9°C, Poco nuboso, viento de 6 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 9°C, Poco nuboso, viento de 6 km/h. Jueves 5 de noviembre : Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h. Viernes 6 de noviembre: Máxima de 25°C, Mínima de 9°C, Poco nuboso, viento de 9 km/h.

La tendencia general para el resto de la semana en Puebla y Morelos muestra estabilidad. Las temperaturas máximas se mantendrán alrededor de los 25°C, mientras que las mínimas variarán entre 9°C y 10°C. Los cielos seguirán con pocas nubes y la probabilidad de lluvia continuará siendo baja, lo que asegura días soleados y agradables para los habitantes de la región.

¿Qué precauciones tomar ante este clima?

Para disfrutar del clima templado y soleado, se recomienda hidratarse bien, especialmente durante las horas centrales del día. Aunque las temperaturas no serán extremas, usar protector solar y ropa ligera ayudará a proteger la piel. Es importante recordar que, a pesar de los cielos despejados, el sol puede ser intenso y causar quemaduras.

Al salir de casa, se sugiere llevar una chamarra ligera para las mañanas frescas y las noches, especialmente en Puebla y Cholula, donde las mínimas son más bajas. En Cuernavaca, el ambiente nocturno será un poco menos frío. Se aconseja estar atento a los avisos de las autoridades locales y del SMN para cualquier cambio inesperado en el pronóstico.

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