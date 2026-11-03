Pronóstico del clima en Jalisco: Guadalajara tendrá un miércoles con temperaturas máximas de 31 grados

Así estará el clima en Jalisco este miércoles 4 de noviembre.

El clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara para este miércoles 4 de noviembre presenta un ambiente cálido durante el día y fresco por la mañana. Se esperan temperaturas máximas de hasta 31°C y mínimas de 10°C en diversas ciudades como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, según los reportes meteorológicos.

¿Qué temperatura tendrá la Zona Metropolitana de Guadalajara?

Para mañana, Guadalajara y Zapopan registrarán una temperatura mínima de 10.7°C y una máxima de 30.0°C. En San Pedro Tlaquepaque, las temperaturas serán similares, con mínimas de 10.7°C y máximas de 30.0°C.

Por su parte, Tonalá tendrá una mínima de 11.0°C y una máxima de 30.0°C, mostrando una ligera diferencia en su amanecer. Los vientos soplarán a unos 4 km/h en toda la región, manteniendo un ambiente tranquilo y agradable para los habitantes.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá lluvias o cielos despejados en Jalisco?

Las condiciones del cielo variarán en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá presentarán un cielo medio nublado, mientras que Zapopan disfrutará de un cielo poco nuboso, es decir, más despejado durante la mayor parte del día.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que una circulación anticiclónica en el occidente del país mantendrá una baja probabilidad de lluvias en la Mesa Central y del Norte. Sin embargo, canales de baja presión podrían generar algunos chubascos aislados en otras regiones del occidente.

¿Cómo estará el clima en Jalisco el resto de la semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 4 de noviembre: Máxima de 31°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.

Jueves 5 de noviembre: Máxima de 29°C, Mínima de 10°C, Poco nuboso, viento de 5 km/h.

Viernes 6 de noviembre: Máxima de 30°C, Mínima de 10°C, Despejado, viento de 3 km/h.

La tendencia para los siguientes días en Jalisco muestra un ligero descenso en las temperaturas máximas para el jueves, bajando a 29°C, para luego subir de nuevo a 30°C el viernes. Las temperaturas mínimas se mantendrán alrededor de los 10°C, indicando mañanas frescas.

¿Cómo protegerse del calor y los cambios de temperatura?

Ante el ambiente cálido del día, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, bebiendo suficiente agua a lo largo de la jornada. También es importante evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en las horas centrales del día, para prevenir golpes de calor.

Para las mañanas frescas y noches, se sugiere usar ropa ligera pero llevar una chamarra o suéter para protegerse del frío. Utilizar protector solar es clave para proteger la piel, incluso en días con cielo medio nublado, ya que los rayos UV pueden penetrar las nubes.

Fuente: CONAGUA.

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