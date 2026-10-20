¿Zapopan deja de ser escondite? Estos fueron los presuntos líderes detenidos en Jalisco en el último mes

CJNG bajo presión: tres de sus presuntos operadores fueron detenidos en Zapopan. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

Zapopan, tierra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se convirtió en el ‘escondite’ de altos mandos, pero parece no ser infalible.

En el último mes, autoridades federales llevaron a cabo diversos operativos en los que fueron detenidas piezas importantes de las estructuras criminales.

Este martes 20 de octubre, fue detenido Arturo Enrique ‘N’, alias ‘Kike’, ‘Secre’ o ‘Nenuco’; se le identifica por las áreas de inteligencia como operador clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con operaciones en Tijuana, Baja California.

Su aprehensión se registró en el área de urgencias de un hospital privado, ubicado en la colonia Jardines de Guadalupe, en Zapopan, donde recibía atención médica tras haber resultado lesionado en un ataque armado registrado el viernes pasado en una cancha de futbol, localizada a unas calles.

Las investigaciones lo aluden como responsable de operaciones del grupo delictivo en la frontera con Estados Unidos, y se le atribuye la colocación de narcomantas que amenazaron a cantantes de corridos tumbados en esa entidad.

Los tres líderes criminales detenidos en Zapopan

En menos de un mes fueron detenidos otros tres sujetos que permanecían prófugos de la justicia desde hace años y, tras tareas de inteligencia e investigación de agentes federales, se logró su captura.

‘El Capital Sol’, relacionado con el huachicol fiscal

El primero en ser arrestado fue Miguel Ángel ‘N’, también conocido como ‘El Capitán Sol’, presunto miembro de la estructura criminal conformada por Fernando y Manuel Roberto ‘N’, ‘Los Primos’. Fue detenido el 2 de octubre.

‘El Capitán Sol’ era buscado por las autoridades por presuntamente colaborar para lograr el contrabando de combustible proveniente de Estados Unidos que no era declarado en las aduanas, con lo que se evitaba el pago de impuestos. Esta actividad es conocida como huachicol fiscal.

Miguel Ángel ‘N’, también conocido como ‘El Capitán Sol’. (redes)

Las investigaciones sugieren que Miguel Ángel estuvo involucrado en el desembarque de 31 buques en las aduanas de Altamira y Tampico. El gobierno federal sigue sin dar un estimado del daño al erario, aunque promete dar algo de luz próximamente.

Ahora, ‘El Capitán Sol’ fue vinculado a proceso y se encuentra recluido en el penal del Altiplano, mismo lugar donde se encuentran ‘Los Primos’.

‘El Tanque’, cercano a ‘El Mencho’

Un par de días después, el 7 de octubre, Iván ‘N’, también conocido como ‘El Tanque’, fue detenido por autoridades federales.

Se trata de uno de los operadores más importantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, con operaciones en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla, presuntamente implicado en lavado de dinero, huachicol, tráfico de drogas y armas, homicidios, robo de vehículos y mercancías.

'El Tanque' era operador regional del CJNG en al menos cuatro estados (SSPC)

En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro sancionó a ‘El Tanque’ y lo identificó como parte del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, asesinado en febrero de 2026.

Iván ‘N’ fue trasladado al Estado de México para ser recluido en el Altiplano y posteriormente fue vinculado a proceso.

‘El Ingeniero’, operado de ‘El 03’

Dos semanas después, el 15 de octubre, Luis Manuel ‘N’, ‘El Ingeniero’, fue detenido por autoridades federales, sujeto señalado como cerebro logístico del CJNG en el norte del país.

De acuerdo con reportes de inteligencia, ‘El Ingeniero’ diseñó, planificó y construyó túneles en estados fronterizos hasta Estados Unidos para el tráfico de drogas y armas.

Autoridades presumen que podría estar bajo las órdenes de Juan Carlos Valencia González, ‘El 03′ o ‘El Pelón’, actual líder del CJNG

Supuestamente, Luis Manuel ‘N’ respondía a las órdenes de Juan Carlos Valencia González, ‘El O3’, hijastro de ‘El Mencho’, que quedó al mando del imperio criminal.

Con información de Juan Carlos Huerta Vázquez.