San Judas Tadeo, un gallo y calaveras: Así es la ofrenda en la tumba de ‘El Mencho’, exlíder del CJNG

La ofrenda en la tumba de ‘El Mencho’, exlíder del CJNG. (Fotos: Florerías Alex y Di Aroma)

Florerías de Guadalajara instalaron una monumental ofrenda floral con motivos del Día de Muertos sobre la tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien murió el 22 de febrero de 2026 durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco.

Las empresas, especializadas en la elaboración de montajes florales, colocaron el altar en el Parque Funeral Recinto de la Paz, en Zapopan, donde descansan los restos del exlíder criminal. La decoración incluye flores de cempasúchil, rosas, figuras monumentales y diversos elementos alusivos a las tradiciones mexicanas.

El montaje también se extendió a la tumba de Hugo César Macías Ureña, alias ‘El Tuli’, identificado como uno de los operadores de mayor confianza de Oseguera Cervantes.

‘El Tuli’ murió durante el mismo operativo, en el que también se le atribuyó la organización de bloqueos e incendios en respuesta al despliegue militar, así como el ofrecimiento de 20 mil pesos por cada elemento de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Nacional que fuera abatido.

¿Cómo es la ofrenda en la tumba de ‘El Mencho’?

En la ofrenda de ‘El Mencho’ destacan dos grandes cruces elaboradas con flores rojas y naranjas, colocadas a los costados de una enorme calavera con los brazos abiertos y un sombrero de paja.

A su izquierda aparecen otras cuatro figuras de calaveras vestidas con ropa de manta y sombreros similares. Dos están arrodilladas mientras sostienen canastas con flores; otra permanece sentada, como si estuviera arreglando un ramo, y una más aparece de pie.

Detrás de estas figuras se levanta una representación de San Judas Tadeo, con un manto verde adornado con cruces doradas y blancas. Su vestimenta está elaborada con flores de cempasúchil y lleva la característica medalla dorada del santo alrededor del cuello, además de un báculo en la mano derecha.

La ofrenda en la tumba de ‘El Mencho’, exlíder del CJNG.

A los pies de la figura religiosa se colocó una abundante composición de cempasúchil, acompañada por dos calabazas: una naranja y otra blanca.

A un costado de una de las cruces destaca un gallo de grandes dimensiones, elaborado con flores de cempasúchil y flores negras. En la cola se utilizaron palmas oscuras para simular el plumaje del ave, que descansa sobre una base rectangular.

La figura está rodeada por otras calaveras: dos aparecen sentadas a su izquierda, aparentemente arreglando flores, mientras que otras dos permanecen de pie a la derecha, con canastas repletas de cempasúchil.

Al frente de la gran calavera central se colocó la figura de un perro monumental, confeccionado con flores naranjas. El animal aparece recostado, con la cabeza levantada. Todo el montaje floral está protegido por un amplio toldo blanco.

¿Quién montó la ofrenda a ‘El Mencho’?

Las empresas responsables del montaje compartieron videos de la decoración en sus redes sociales, acompañados de música mexicana y de la canción ‘Amor Eterno’, de Juan Gabriel.

En una de sus publicaciones destacaron el trabajo detrás de la composición con el mensaje: “No se trata solamente de poner flores, sino de transformar sentimientos en arte, honrar recuerdos y crear decoraciones que dejen a todos sin palabras”.

En otra publicación, las florerías recurrieron a un mensaje alusivo al Día de Muertos: “Hay ausencias que duelen y recuerdos que abrazan el alma. Este Día de Muertos llenamos de flores el camino de quienes ya no están”.

Los negocios cuentan con establecimientos en el mercado ubicado junto al Panteón de Mezquitán, uno de los cementerios históricos de Guadalajara, y han participado en la elaboración de ornamentos monumentales para fechas conmemorativas, como el Día del Padre, cuando se utilizan miles de flores.

La tumba de ‘El Mencho’ también ha recibido cientos de visitantes. El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, ha reconocido la afluencia de personas que acuden expresamente a conocer el sepulcro, que suele atraer la atención por sus arreglos florales y las visitas que recibe.