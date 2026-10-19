‘Te lo pido por favor’: Candidatean a Juan Gabriel para recibir la Medalla Belisario Domínguez

El cantante Juan Gabriel podría ser candidato a recibir la medalla Belisario Domínguez, en su modalidad post mortem, perfiló Higinio Martínez, presidente de la mesa directiva del Senado, en conferencia de prensa.

¿A quién se le entrega la medalla Belisario Domínguez?

La medalla Belisario Domínguez es un reconocimiento que otorga el Estado a cualquier persona que se distinga por su ciencia, virtud o aportación a la patria y humanidad.

“Habría que pensarlo, ¿eh? Yo cuando menos plantearía que se pensara. Todo este país, por decir, sabe quién es Juan Gabriel.

“Incluso Juan Gabriel, su música fue utilizada en este último Mundial, casi como un himno para los mexicanos, no sólo para la Selección Nacional”.

Además, consideró que su música no es privativa de cierto sector de la sociedad. Incluso, confesó que en su juventud “no soportaba” la llamado ‘Divo de Juárez’, pero luego cambió de opinión.

“Yo que fui asiduo asistente a sus eventos, fundamentalmente en Texcoco, porque se presentó muchas veces en Texcoco y aquí en el Auditorio Nacional y en muchos lugares, yo les puedo decir que nos unía a lo que hoy se denominan fifís y chairos, todos felices juntos, cantando, abrazándonos y vitoreando, divirtiéndonos y dándonos sonrisas y dándonos vida, y todo eso hacía Juan Gabriel.

“Yo creo que es el único que ha unido ahora a chairos y a fifís, a ricos y a pobres. Lo digo en el Palenque de Texcoco, en el Auditorio Nacional, en los conciertos masivos; todas y todos allí”.

Recordó que incluso fue muy cuestionado que haya dado un concierto en el Palacio de Bellas Artes, al ser cantante de música popular, pero después se le reconoció e incluso tuvo ahí un homenaje cuando murió.

¿Qué otros personajes podrían ser candidatos a la medalla Belisario Domínguez?

El texcocano también enlistó a Olga Sánchez Cordero, diputada federal y ministras en retiro, así como al empresario Carlos Slim.

Consideró pertinente que el Senado entregue ya las medallas que han quedado pendientes de otros años.

“No puede ser más importante la del 24, 25 o 26. Creo que en una sola sesión las tres se podían entregar y con eso estar al corriente, con una obligación que tiene el Senado, así es que hay suficientes mujeres y hombres que pudieran aspirar a estas medallas. ¿Para qué decidir una sola hoy? Decidamos sobre las tres”.