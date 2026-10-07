Rendirle cuentas al ‘Mencho’ y generar millones con huachicol: El papel del ‘Tanque’ en el CJNG

'El Tanque' llevaba más de una década en el CJNG.

Iván ‘N’, conocido como ‘El Tanque’ en la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido, en lo que es un nuevo golpe a la organización de las ‘cuatro letras’.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridas y Protección Ciudadana, informó que la detención ocurrió desde el pasado 5 de octubre, resultado de una operación conjunta con el Ejército y la Guardia Nacional.

‘El Tanque’ fue detenido en flagrancia de un delito, y se le aseguraron drogas, un auto y un arma de fuego.

Esta detención no es la de cualquier operador del CJNG, sino que se trata de un hombre que reportaba directo con el fallecido Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, y era presunto responsable de una red de huachicol en distintos estados.

El papel del ‘Tanque’ en el CJNG

Información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala a Iván ‘N’, alias ‘El Tanque’, como un miembro de alto rango del CJNG, que era parte del círculo íntimo de colaboradores del ‘Mencho’.

Sus actividades actualmente se centraban en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Puebla, pero ‘El Tanque’ lleva más de una década en la estructura del CJNG, y fue una pieza clave para el ascenso y consolidación del grupo criminal, ahora catalogado como organización terrorista internacional por el gobierno de Donald Trump.

Autoridades lo señalan entre los responsables del derribo de un helicóptero del Ejército Mexicano en 2015, que provocó la muerte de militares y policías.

Además, se le señala por delitos como extorsión, privación ilegal de la libertad, lavado de dinero y especialmente por el tráfico de hidrocarburos, práctica conocida como huachicol.

Según EU, ‘El Tanque’ le generaba decenas de millones de dólares al año al CJNG con el huachicol, esto a través de una red de robo de combusible mediante conexiones ilegales de oleoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El combustible era almacenado cerca de la ciudad de Veracruz, con tanques con capacidad para guardar millones de litros.

En esta red colaboraba su familia y asociados, encargados de administrar una red de gasolineras de las cuales se vendía el combustible robado.

De acuerdo con las autoridades, ‘El Tanque’ también vendía huachicol a terceros que los distribuían en Estados Unidos.