Capturan a ‘El Ingeniero’, operador del CJNG señalado de construir narcotúneles en la frontera México-EU

‘El Ingeniero’ operaba bajo las órdenes directas de Juan Carlos Valencia González el ’03′, identificado como el actual jefe del CJNG.

El presunto responsable del diseño y construcción de túneles transfronterizos utilizados para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, identificado como Luis Manuel ‘N’, alias ‘El Ingeniero’, fue detenido en flagrancia en Zapopan, Jalisco, durante un operativo de fuerzas federales, informó este viernes el Gabinete de Seguridad.

Las autoridades señalan a Luis Manuel ‘N’ como operador clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por su presunta participación en la creación de túneles utilizados para trasladar narcóticos hacia territorio estadounidense, principalmente desde Tijuana, Baja California.

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la captura se llevó a cabo a partir de trabajos de inteligencia, con la participación de elementos de la Defensa y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

‘El Ingeniero’ operaba bajo las órdenes de ‘El 03’, líder del CJNG

Según fuentes de seguridad citados por medios periodísticos, ‘El Ingeniero’ operaba bajo las órdenes directas de Juan Carlos Valencia González el ’03′, identificado como el actual jefe del CJNG tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’ en febrero de este año.

El Gabinete de Seguridad informó que el detenido cuenta con cargos en San Diego, California, por conspiración para el tráfico de drogas. Durante su captura, las autoridades aseguraron armas, droga y un vehículo.

Tras el operativo, Luis Manuel ‘N’ quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Guadalajara, instancia que determinará su situación jurídica.

Túneles clandestinos: la ruta subterránea del narcotráfico

Según autoridades mexicanas, desde el 2006, en la frontera entre California y México se han encontrado al menos unos 20 túneles, principalmente en la zona industrial de Otay, en donde dicen que el tipo de terreno facilita sus construcciones.

El ‘narcotúnel’ más grande descubierto en México se encontró en enero de 2020 entre Tijuana y San Diego, contaba con iluminación, aire acondicionado, suministro eléctrico de alto voltaje, un elevador y un sistema de rieles por el que rodaba un carro, similar a los de minería, para llevar la droga por debajo de la línea internacional.

Con información de EFE.