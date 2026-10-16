Detienen a Erick Eduardo ‘N’, ‘El Trébol’, buscado en EU por tráfico de drogas

¿Quién es ‘El Trébol’ y por qué lo requiere el Distrito Sur de Texas? (Gabinete de Seguridad)

Autoridades detuvieron a Erick Eduardo ‘N’, ‘El Trébol’, en cumplimiento de una orden de detención con fines de extradición a Estados Unidos por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

‘El Trébol’ fue localizado en Querétaro. Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de Interpol, realizaron el operativo para detenerlo.

Erick Eduardo ‘N’ es requerido por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas, Estados Unidos, por los delitos antes mencionados.

Según las autoridades, ‘El Trébol’ presuntamente formaría parte de una célula criminal dedicada al tráfico de cocaína y metanfetamina de México hacia Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas no precisaron si se trata de un integrante relevante en la estructura de algún cártel. Tampoco figura en la lista de los más buscados de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

En tanto, las autoridades señalaron que la detención de ‘El Trébol’ debilita la estructura operativa de la organización criminal y “fortalece los mecanismos de cooperación internacional”.

México presume la detención de cinco de los 10 más buscados por el FBI

Recientemente, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados que cinco de las 10 personas más buscadas por el FBI fueron detenidas en México.

El funcionario señaló que el intercambio de información entre agencias estadounidenses y dependencias mexicanas permite dar seguimiento a objetivos prioritarios sin necesidad de la intervención de autoridades extranjeras en el país.

“Es un intercambio (de información) que es beneficioso para los dos países, pero siempre cada quien en su territorio”, mencionó García Harfuch en conferencia de prensa.

Entre los casos más emblemáticos figuran los de Alejandro Rosales Castillo, detenido en Pachuca, Hidalgo, en enero de 2026, y Samuel Ramírez, detenido en Culiacán, Sinaloa, en marzo de este año.

También está el caso de Ryan Wedding, exatleta olímpico presuntamente vinculado con el Cártel de Sinaloa. Fue detenido en México tras una negociación. Sin embargo, no quedó clara la posible participación de agentes del FBI en territorio mexicano, una versión que el Gobierno federal rechazó en múltiples ocasiones.

Otros casos son los de José Rodolfo Villarreal, detenido en 2023, y Octaviano Juárez Corro, arrestado en Zapopan, Jalisco.