¿Calorón en Jalisco? Guadalajara espera una máxima de 30 grados este martes 3 de noviembre

Así estará el clima en Jalisco este martes 3 de noviembre.

Este martes 3 de noviembre, el clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, será estable y cálido. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día con cielo despejado y vientos ligeros. Los habitantes disfrutarán un ambiente agradable.

¿Qué temperaturas esperan las ciudades de Jalisco mañana?

En Guadalajara, las temperaturas irán de 12.7°C a 29.7°C, con cielo despejado. El viento será de 4 km/h. Zapopan registrará entre 12.0°C y 30.0°C, con cielo poco nuboso.

Tlaquepaque espera temperaturas de 12.7°C a 29.3°C, con cielo despejado. El viento será de 3 km/h. Tonalá registrará entre 12.7°C y 29.3°C, con cielo despejado.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Hay probabilidad de lluvia en Jalisco este martes?

No hay probabilidad de lluvia para este martes 3 de noviembre en la Zona Metropolitana de Guadalajara. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un cielo despejado en la mayoría de las ciudades, garantizando un día soleado.

Los vientos serán ligeros en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Guadalajara y Zapopan tendrán vientos de 4 km/h. Tlaquepaque y Tonalá registrarán 3 km/h. Se espera un ambiente de calma general.

¿Cómo estará el clima en Jalisco el resto de la semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 3 de noviembre: Máxima de 30°C, Mínima de 13°C, Despejado, viento de 2 km/h.

Miércoles 4 de noviembre: Máxima de 31°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.

Jueves 5 de noviembre: Máxima de 28°C, Mínima de 12°C, Poco nuboso, viento de 5 km/h.

El clima en Jalisco se mantendrá estable. Habrá mañanas frescas y tardes cálidas, con máximas cerca de los 30°C. La probabilidad de lluvia es baja, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Una circulación anticiclónica favorece esto.

Fuente: CONAGUA

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