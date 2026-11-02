Mapa de las rutas de la droga de Sudamérica a Michoacán: ¿A qué zonas llega?

La Semar aseguró que de esta forma se desarticularon estructuras criminales que controlan las rutas de la droga. (Semar)

La Secretaría de Marina (Semar) identificó cuáles son las rutas de la droga de Sudamérica a Michoacán, sobre todo en la franja costera comprendida entre Faro de Bucerías y Huahua, en el municipio de Aquila.

Con un mapa compartido en redes sociales, la Secretaría de Marina trazó dichas rutas y los puntos clave para el tráfico de drogas vía marítima. Estas eran utilizadas para el ingreso de cargamentos de droga procedentes de Centro y Sudamérica, los cuales eran trasladados hacia distintos puntos del país.

La identificación de estas rutas ocurrió luego de que el pasado 29 de octubre fueran detenidos tres presuntos líderes de una célula delictiva dedicada al tráfico marítimo transnacional de drogas.

A través de un comunicado, la Semar aseguró que de esta forma se desarticularon estructuras criminales que controlan las rutas, coordinan su logística y facilitan el ingreso y distribución de estupefacientes en territorio nacional e internacional.

¿Qué tipo de drogas se traficaban en las costas de Michoacán?

“La detención de estas tres personas es un reflejo de trabajos de inteligencia naval y coordinación interinstitucional, acciones encaminadas a debilitar las capacidades de las organizaciones que utilizan el Pacífico mexicano para el tráfico de cocaína, desde sus puntos logísticos hasta sus mecanismos de traslado y distribución”, dice el comunicado de la Semar.

Además, la dependencia detalló que durante la actual administración se aseguraron en el Pacífico 97.5 toneladas de cocaína, equivalentes a aproximadamente 136 millones de dosis, con una afectación estimada de 25 mil millones de pesos a las estructuras de la delincuencia organizada.

“Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de mantener operaciones permanentes de vigilancia, inteligencia y coordinación interinstitucional en los espacios marítimos nacionales, a fin de identificar, interrumpir y desarticular las redes criminales que buscan aprovechar las rutas marítimas para el tráfico internacional de estupefacientes”, agregó la Semar.