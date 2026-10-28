Pablo Lemus anuncia inversión de 25 mil mdp para 2 acueductos: ‘Guadalajara tendrá agua limpia’

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 28 de octubre desde Palacio Nacional, donde se prevé que se presente el plan para construir una planta potabilizadora de agua en Guadalajara.

La mandataria adelantó que estará acompañada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, así como por autoridades de la Comisión Nacional del Agua.

Ante la mala calidad del agua que llega a viviendas en Guadalajara y las protestas ciudadanas, Sheinbaum adelantó que el Gobierno federal aportará recursos para la planta potabilizadora.

Pablo Lemus anuncia inversión de 25 mil mdp para agua en Guadalajara

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, anunció una inversión conjunta entre el Gobierno federal y el del estado de 25 mil millones de pesos para resolver el problema del agua sucia en la zona metropolitana de Guadalajara.

“Hemos logrado un acuerdo histórico para invertir juntos 25 mil millones de pesos en la infraestructura necesaria para llevar agua de calidad. Solucionaremos el problema de agua para las próximas generaciones”, dijo Lemus.

El proyecto consiste en la construcción de dos nuevos acueductos cuyas obras iniciarán el próximo año y terminarán en 2028. Se trata de los siguientes:

Acueducto Chapala-Guadalajara . Tendrá 42 kilómetros de longitud.

. Tendrá 42 kilómetros de longitud. Acueducto Calderón-San Gaspar. Tendrá 31 kilómetros de longitud.

Lemus hizo un llamado a crear una comisión técnica para dar seguimiento a las obras y agregó que, como parte del proyecto, se renovará la planta potabilizadora con la inversión de 7 mil 500 millones de pesos estatales.

¿Cuáles son las fuentes que dan agua a Guadalajara?

Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), explicó que la zona metropolitana de Guadalajara se abastece por medio de tres fuentes que son:

Sistema Zapotillo-San Gaspar : Aporta 22 por ciento.

: Aporta 22 por ciento. Lago de Chapala: Aporta 50 por ciento.

Pozos: Aportan 28 por ciento.

La presidenta Claudia Sheinbaum agregó que el gobierno del estado realiza trabajos para evitar que el agua se contamine en su paso por las líneas de conducción y fuentes de abastecimiento, debido a que es un sistema abierto donde hay distintas fuentes de contaminación.

“Quedarán saneadas para que haya suficiente agua y de calidad para la zona metropolitana de Guadalajara”, agregó la mandataria.

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