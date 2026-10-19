Mala calidad del agua en Guadalajara: 5 personas detenidas tras protesta

Cientos de ciudadanos jaliscienses se manifestaron por segundo domingo consecutivo, esto para protestar por la mala calidad del agua en Guadalajara.

Habitantes de Guadalajara protestaron este domingo por la mala calidad del agua y su racionamiento, en una jornada con presencia policial e incidentes atribuidos a grupos de choque encapuchados, tras los cuales el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó de cinco detenciones.

Ciudadanos han protestado luego de que durante varias semanas han reportado que a las viviendas de la Zona Metropolitana de Guadalajara llega agua sucia y contaminada.

La protesta del domingo ocurrió luego de que el jueves iniciara el programa de rotación del suministro del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), que abarca 627 barrios y cuya primera etapa está prevista hasta marzo de 2027.

El Gobierno estatal explicó que suspendió las aportaciones de Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala por problemas de calidad, lo que redujo el agua disponible.

Vecinos denuncian que desde inicios de 2026 reciben agua negra o café, con olor a caño o a óxido, mientras el Siapa ha reconocido anomalías en al menos 320 sectores.

El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario reportó deficiencias de cloración, contaminación bacteriana y metales pesados en un monitoreo ciudadano de muestras de 90 barrios.

Rodrigo Peña, habitante de Guadalajara, dijo a EFE que ha pasado hasta cuatro días sin agua durante la última semana y tuvo que comprarla embotellada.

“(Lo hemos sorteado) haciendo gastos extraordinarios en garrafones, para las cosas más elementales, bañarte, el baño, cocinar”, expresó.

Juan Carlos Montes, habitante de Zapopan, denunció también una menor disponibilidad del recurso.

“Los cortes de agua cada vez son mayores, cada vez el agua pues es más escasa, llega en peores condiciones, se nota en que, por ejemplo, las llaves, ese tipo de cosas, se llenan de sarro, cosas que antes no sucedían”, aseguró.

Piden alerta sanitaria y evitar la privatización del agua en Guadalajara

Los manifestantes exigieron una alerta sanitaria por las afecciones gastrointestinales, dermatológicas y oculares que atribuyen al agua contaminada en Guadalajara.

También pidieron soluciones sin recurrir al esquema de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación (CMRO), que contemplaría participación privada en infraestructura hídrica hasta por 25 años.

Lemus ha negado que implique privatizar el servicio y afirmó el viernes que buscaba un acuerdo de inversión con el Gobierno federal para el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara.

La segunda movilización ocurrió una semana después de que la primera protesta dejara 39 detenidos, según cifras oficiales.

La Secretaría de Seguridad estatal informó de investigaciones contra 17 policías por presunto uso excesivo de la fuerza durante aquella jornada.

Gobernador Pablo Lemus acusa actos vandálicos en protesta por el agua

El mandatario local destacó el carácter pacífico de la movilización del domingo y aseguró que los ciudadanos expulsaron del contingente a algunas personas.

Sin embargo, afirmó que, al concluir, unas 300 personas permanecieron para causar destrozos, romper vidrios, derribar cámaras de seguridad y lanzar petardos y bombas molotov.

Según Lemus, la Policía intervino durante la marcha por el agua sucia en Guadalajara para controlar incendios en las puertas de los palacios Legislativo y Judicial.

Los cinco detenidos viajaban, aseguró, en una camioneta robada con bidones de gasolina y presuntamente participaron en esos hechos, mientras avanzan las investigaciones para atribuir las responsabilidades.

El gobernador señaló que ajustó la estrategia de acompañamiento y seguridad para proteger a los manifestantes y evitar confrontaciones.

“Esta vez, ni los ciudadanos ni las fuerzas del orden cayeron en la provocación de los violentos”, sostuvo.