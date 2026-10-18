Encapuchados causan destrozos en la segunda marcha para pedir agua limpia en Guadalajara

La segunda marcha por el agua se distinguió por confrontaciones entre manifestantes, los contingentes partieron por partes, debido al rechazo de ciudadanos a individuos encapuchados que iban provistos de objetos contundentes.

Los inconformes que insistían en una manifestación pacífica obligaron al repliegue de los encapuchados y los acusaron de venir de otros estados solo para causar desmanes.

Los encapuchados reaccionaron de forma violenta, y con el uso de palos y tubos, hicieron estallar más de 50 artilugios explosivos, uno de los cuales hirió al corresponsal del periódico La Jornada, y arrojaron objetos a negocios, quebraron cristales e irrumpieron en una tienda departamental, y en uno de los Centros Joyeros, donde se apropiaron de mercancía.

Previó a la manifestación el Gobierno de Jalisco ordenó el cierre temporal de las estaciones Guadalajara Centro, de la Línea 3, y Plaza Universidad, de la Línea 2, del Tren Ligero, en el Centro Histórico de Guadalajara, para evitar afectaciones a los pasajeros.

Afuera del palacio de Gobierno las personas de rostros cubiertos lanzaron globos con pintura y rayonearon los muros de la catedral, el palacio de Gobierno, y establemientos.

Posteriormente, un contingente integrado por cientos de ciudadanos tomó de manera pacífica las principales calles del Centro Histórico de Guadalajara, y se aglutinaron frente al Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades estatales y metropolitanas el restablecimiento de un servicio de agua potable seguro y de calidad, y recurrentemente exigían a los integrantes del considerado grupo de choque que se descubrieran el rostro y dejaran de causar daños al mobiliario urbano y a los establecimientos, los vándalos reacionaron con amenazas a los civiles y a los representantes de medios de comunicación.

Varios ciudadanos se percataron de que los encapuchados traían objetos punzó cortantes, y que arrojaron petardos a los manifestantes, y en turba los sometieron y despojaron de cuantos objetos traían, a dos de ellos los entregaron a la policía.

Así mismo, causaron daños a un hotel en el primer cuadro, donde quebraron los vidrios del lobby, además de un restaurante que también tuvo que cerrar sus puertas porque le quebraron los cristales.

En tanto, los ciudadanos se quejaron porque no hubo intervención por parte de las policías.

Encapuchados causan daños a edificios en Guadalajara

Los encapuchados arremetieron, principalmente contra el Palacio de Gobierno, donde quemaron las puertas, y rayonearon los muros, quebraron los cristales y treparon por la pared para desprender las cámaras de seguridad.

En un momento dado una mujer y tres menores, de aproximados 11 años, llevaron cartones y basura para quemarla en la puerta; al inicio de la manifestación se señaló a tres individuos de pagar 300 a quienes aceptaran causar estropicios, los sujetos fueron vistos bajar de un camión, del cual descendieron los encapuchados, quienes presuntamente provenían de otros estados del país.

Los encapuchados que se decían residentes de colonias donde tienen problemas de distribución de agua, y quemaron, basura, dentro de un contenedor y lo lanzaron adentro del museo de sitio, dentro del Palacio de Gobierno, donde también destrozaron las puertas y los cristales del otro lado de esta área cerrada se encontraban los policías expedientes, así rompían las puertas o trataban de entrar para poder accionar.

También provocaron un incendio en el Congreso del Estado, donde la puerta principal fue incendiada, y le lanzaron desde afuera, objetos contundentes. Posteriormente rayaron los muros y desarmaron las vallas que se dispusieron para resguardar el edificio.

De igual forma incendiaron la parte trasera de el palacio de justicia, sede del poder judicial, donde también quemaron los contenedores de basura y los registros de la Comisión Federal de electricidad. En este sitio, los atacantes fueron vistos cuando subían a vehículos sin placas, los cuales fueron perseguidos por policías, y detenidos.

Al cierre de la edición, continuaban los estropicios de parte de los sujetos encapuchados, y la policía seguía sin actuar.