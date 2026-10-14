Convocan a Segunda Mega Marcha por el Agua en Jalisco; exigen la revocación de mandato de Pablo Lemus

Colectivos ciudadanos convocan a una segunda megamarcha por el agua en Jalisco para el domingo 18 de octubre.

Colectivos ciudadanos convocan a una Segunda Mega Marcha por el Agua en Jalisco, que esta vez suma a sus demandas la revocación de mandato del gobernador Pablo Lemus Navarro. Los manifestantes también exigen sanciones contra los policías estatales señalados por presuntos abusos de autoridad y agresiones durante las protestas.

La convocatoria circula en redes sociales a través de al menos tres carteles con diseños distintos. Uno de ellos tiene un fondo rosa y una tipografía que emula la imagen de marca “Guadalajara, Guadalajara”. El mensaje retoma las demandas de la manifestación del domingo pasado y plantea la renuncia del mandatario.

Un segundo cartel muestra una gota de agua con la figura de una calavera, sobre un fondo negro, el texto: “marchamos por los ríos, marchamos por lxs injustamente detenidxs, marchamos por el derecho al agua”.

Finalmente, una tercera invitación convoca a la ciudadanía a manifestarse el próximo domingo 18 de octubre, a las 11:00 horas. De acuerdo con el cartel, la movilización partirá del parque Revolución, conocido popularmente como Parque Rojo, y avanzará hasta el Palacio de Gobierno.

Quienes replican las invitaciones reclaman en sus posteos mejores condiciones en el suministro del líquido, justicia para las personas detenidas durante la marcha del pasado 11 de octubre.

De acuerdo con las normas para determinar un proceso de revocación de mandato, solo puede iniciar a partir de la segunda mitad del sexenio, o sea, a partir de diciembre de 2027.

Para que proceda la remoción se requiere de una participación ciudadana por más del número de votos con los que ganó Pablo Lemus ganó la gubernatura, es decir un millón 631 mil 729 votos.

Morena pide juicio político contra Pablo Lemus por represión en Jalisco

Algunos personajes de Morena y sus aliados, y en el Congreso de Jalisco se pronunciaron a favor de reunir elementos que permitan promover un juicio político contra el gobernador Pablo Lemus Navarro.

Así mismo, los diputados afines al partido guinda exigen la destitución del secretario de Seguridad y lo responsabilizan de ejercer violencia y reprimir a quienes participaron en la movilización.

Por otra parte, la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad identificó e inició procedimientos contra de dos policías estatales identificados, y grabados cometiendo abusos, se les separó del cargo y se les inició un proceso de sanción.