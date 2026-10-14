La historia de Samuel: Salió a repartir comida y terminó detenido durante las protestas en Guadalajara

Samuel Morales, repartidor detenido en Guadalajara durante las protestas, fue golpeado por policías y aún enfrenta cargos.

Samuel Morales Navarro esperaba un pedido de comida a bordo de su motocicleta cuando policías antimotines lo derribaron y detuvieron durante las protestas por el agua contaminada en Guadalajara, Jalisco.

El joven, quien trabaja como repartidor para una plataforma digital, asegura que no participaba en la manifestación y que fue golpeado junto con otras personas arrestadas. Aunque recuperó su libertad, su familia teme por las consecuencias legales de lo ocurrido.

El caso fue expuesto por el propio Samuel y su madre, Claudia Morales, durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti. En la conversación, ambos relataron las horas de incertidumbre que vivieron tras la detención, las lesiones que sufrió el joven y las dificultades económicas que enfrentan luego de que su motocicleta fuera retenida.

“Estoy cansada, preocupada, porque sí salieron, sí los liberaron, pero con cargos”, contó Claudia, quien actualmente se encuentra en tratamiento contra el cáncer y manifestó su temor ante la situación de su hijo.

Samuel esperaba un pedido cuando comenzaron las detenciones en Guadalajara

De acuerdo con el testimonio de Samuel, aquel día se encontraba debajo de un árbol, esperando recibir un pedido para continuar con su jornada. Según relató, no estaba pendiente de la manifestación y se disponía a tomar un servicio cuando vio a varias personas correr y a elementos antimotines acercarse.

“Luego luego me tumbaron de la motocicleta, me sometieron y pues a todos nos golpearon muy fuerte”, narró.

El joven aseguró que el casco que llevaba puesto lo protegió parcialmente de los golpes. Sin embargo, su madre denunció que Samuel terminó con lesiones y moretones después del arresto.

Claudia rechazó los señalamientos que, según explicó, relacionaban a su hijo con un grupo de personas acusadas de sujetar y lesionar a un policía. La mujer cuestionó que se afirmara que Samuel había sido detenido en flagrancia, pues, de acuerdo con su versión, el joven estaba sobre su motocicleta cuando los policías se abalanzaron sobre él.

Denuncia abusos durante su detención en Casa Jalisco

Tras el arresto, Samuel contó que fue trasladado a Casa Jalisco, donde, según su testimonio, él y otras personas continuaron bajo sometimiento. Aseguró que los detenidos llegaban golpeados y ensangrentados a un cuarto en el que había personal que atribuyó a derechos humanos.

“Ya no nos podían golpear porque estaban gente de derechos humanos, creo”, relató. Según explicó, en ese lugar atendían a las personas lesionadas antes de trasladarlas en un camión.

Samuel también cuestionó las declaraciones públicas que, según dijo, describían a los detenidos como un grupo de personas armadas con explosivos.

“Lo peor es que pues el gobernador (Pablo Lemus) sale diciendo que no, que pues era un grupo de personas que estaban armados con explosivos y quien sabe cuánta cosa salió diciendo y pues ahí están los videos en las redes, los videos hablan por sí solos”, señaló.

Su relato se suma a las denuncias de otras personas detenidas durante los mismos hechos. El joven afirmó que fueron más de 32 las personas privadas de la libertad y señaló que no era el único caso que requería atención.

Liberado, pero con incertidumbre sobre su situación legal

Aunque Samuel recuperó su libertad, su madre asegura que la incertidumbre continúa. Claudia Morales relató que la familia tuvo que trasladarse de un lugar a otro para realizar trámites y conseguir atención médica para el joven, quien resultó lesionado durante la detención.

De acuerdo con su testimonio, Samuel sufrió un esguince en el cuello y otro en el tobillo, además de golpes en el rostro y el cuerpo.

“Es increíble. O sea, dicen, están diciendo que cuatro agarraron a un policía y lo lesionaron, entre ellos uno de mis hijos, que lo agarraron en flagrancia. ¿Cuál flagrancia? Mi hijo estaba arriba de su moto, esperando pedido... los policías lo tumban, le empiezan a dar de puñetazos en la cara... tiene esguince de cuello, tiene esguince en el tobillo, o sea, está bien asustado.“, aseguró.

Durante la entrevista, la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, señaló que, de acuerdo con la información que había recibido, no existe una carpeta de investigación contra Samuel. Sin embargo, indicó que daría seguimiento al caso para aclarar la situación.

Samuel perdió su motocicleta tras ser detenido en Guadalajara

Además de las lesiones y la incertidumbre legal, Samuel enfrenta la pérdida de su motocicleta con la que obtiene ingresos.

Durante la entrevista, explicó que su moto le costó 15 mil pesos y que no sabía dónde se encontraba después del operativo. Relató que su madre acudió a buscarla al corralón, pero le dijeron que no había registro del vehículo.

La situación resulta especialmente complicada porque Samuel contribuye a los gastos de su hogar y su madre enfrenta el cáncer. Ante la falta de su herramienta de trabajo, la familia recurrió a una colecta impulsada por un colectivo. Por ello, agradeció las muestras de solidaridad que recibió tras la difusión del caso.

La periodista Azucena Uresti también puso en contacto al joven con el diputado local de Hagamos, Enrique Velázquez, quien anunció que él y otras personas reunirían dinero para regalarle una motocicleta.

El legislador explicó que la intención era entregarle un vehículo que le permitiera volver a trabajar y apoyar económicamente a su madre. Estimó que podrían concretar la entrega en aproximadamente tres días, una vez que se reunieran con Samuel para verificar que la motocicleta fuera adecuada para sus necesidades.