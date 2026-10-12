‘Empezaron a lanzar gas a la gente’: Tammy Parra y otros influencer relatan marcha por el agua en Guadalajara

La mala calidad del agua que llega a los hogares provocó una manifestación en Guadalajara en la que participaron ciudadanos e influencers, quienes denunciaron presuntas agresiones de los elementos de seguridad. Entre las voces que se pronunciaron sobre lo ocurrido están Tammy Parra, Saúl Díaz, conocido como ‘Felipeless’, y Areli Aréchiga.

Los creadores de contenido señalaron que durante la protesta por la crisis de agua se utilizó gas lacrimógeno para dispersar a los asistentes sin importar la presencia de niños y adultos mayores.

La manifestación surgió en medio de las inconformidades por el agua que sale de las llaves con colores oscuros y malos olores, una problemática que afecta a habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara.

¿Qué dijo Tammy Parra sobre las protestas en Guadalajara?

La influencer Tammy Parra explicó, a través de una historia temporal de Instagram, que las protestas contra el Gobierno de Jalisco se originaron por la mala calidad del agua que llega a las viviendas, situación habría provocado problemas en la piel de sus abuelos y de otras personas que conoce.

“Nos estamos bañando en caca, sale literalmente de diferentes colores (café), preferimos bañarnos en otro lado. No está chido que el agua sea un privilegio y por eso salimos a marchar, ya le estamos sufriendo”.

La creadora de contenido también denunció que, aunque algunos sectores de la movilización se desarrollaban de manera tranquila, en la parte delantera comenzaron las agresiones contra los asistentes.

“Había marcha pacífica, empezaron a lanzar agua a presión y gas lacrimógeno que se extendió a donde protestaban pacíficamente”, agregó.

Tammy Parra estuvo en la marcha por el agua en Gudalajara. (Foto: Captura)

Tammy Parra estuvo entre los asistentes a la marcha por el agua en Guadalajara. (Foto: Cuartoscuro) (Fernando Carranza García)

Influencers acusan represión en marcha por el agua en Guadalajara

Tammy Parra no fue la única creadora de contenido que se pronunció sobre lo sucedido. El influencer Saúl Díaz, conocido como ‘Felipeless’, publicó un video en TikTok en el que cuestionó la actuación de los elementos de seguridad durante la movilización.

“La protesta por el agua iba desde la Minerva a Casa Jalisco, residencia del gobernador Pablo Lemus, donde fueron atacados con gas lacrimógeno (...) Que una marcha llegue a las autoridades es normal, pero que les avienten gas lacrimógeno a personas con niños, ya no, que poca madre”, declaró.

En su publicación, el creador de contenido también señaló que la inconformidad de los habitantes está relacionada con el agua que llega a sus casas en tonos cafés o incluso negros. Además, se quejó de que una solución planteada por las autoridades fuera un corte al suministro por seis meses.

Areli Aréchiga, otra influencer de Guadalajara, compartió imágenes de la marcha y relató que ayudó a los paramédicos en la zona donde se atendía a personas lesionadas. Según su testimonio, entre los asistentes había manifestantes golpeados con piedras y otras personas heridas.

La influencer Areli Arechiga aseguró que hubo heridos tras agresiones policiales. (Foto: Captura)

¿Qué dijo el Gobierno sobre el problema del agua en Guadalajara?

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció la crisis de agua potable que afecta a la zona metropolitana de Guadalajara. En un mensaje difundido en redes sociales, admitió que miles de familias reciben agua sucia y con mal olor, una situación que ha generado inconformidad entre los habitantes.

El funcionario explicó que entre los factores identificados están las descargas irregulares detectadas a lo largo del canal Las Pintas y el deterioro de la infraestructura hidráulica. También planteó suspender el uso de agua del embalse de Las Pintas y del antiguo sistema de Chapala para abastecer a la ciudad, con el objetivo de mejorar su calidad.