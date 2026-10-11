Muere Álvaro Pava, voz original de La Sonora Dinamita que cantaba ‘Mil horas’: ‘Hoy la cumbia llora’

Álvaro Pava desarrolló su trayectoria musical en agrupaciones como las orquestas de Adolfo Echeverría y Germán Carreño, además de colaborar con otros exponentes de la música tropical colombiana. (Fotos: Cuartoscuro.com / IA).

El colombiano Álvaro Pava, voz original de La Sonora Dinamita, murió a los 65 años en Monterrey, Nuevo León, donde vivía desde hace casi dos décadas.

Su fallecimiento fue confirmado en Facebook por dos perfiles de la agrupación, la cual tiene múltiples variantes en la actualidad.

“Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de Álvaro Pava, quien fuera una de las voces originales de muchos éxitos de La Sonora Dinamita y formara parte de nuestra historia en los años 90. Su voz y su legado vivirán por siempre en nuestros corazones y en cada canción que hizo vibrar a tantas generaciones (...) Descansa en paz, Álvaro. Tu voz será eterna”, anunció la agrupación.

Álvaro Pava, cantante colombiano que formó parte de La Sonora Dinamita y dio voz a una versión en cumbia de ‘Mil horas’. (Foto: Facebook La Sonora Dinamita).

En tanto, La Original Sonora Dinamita de Lucho Argain y Xiu García destacó en otro comunicado: “Hoy la cumbia llora la partida de una gran voz (...) Álvaro Pava, un gran cantante, compañero y amigo que dejó una huella imborrable en nuestra historia musical”.

En su mensaje, destacaron que él dio voz a ‘Mil horas’, uno de los temas más emblemáticos de su repertorio “que ha acompañado a generaciones y que seguirá sonando en millones de corazones”.

Además, honraron su influencia en el éxito de la banda: “Nos queda el recuerdo de su talento, su sonrisa y el legado musical que nos regaló. Aunque su voz se haya apagado en este mundo, su canto vivirá por siempre en cada escenario, en cada canción y en cada persona que lo recuerde con cariño”.

La Sonora Dinamita lamentó la muerte de Álvaro Pava, quien participó en la historia de la agrupación durante la década de 1990. (Foto: Facebook / La Original Sonora Dinamita de Lucho Argain y Xiu García).

¿De qué murió Álvaro Pava?

Aunque no se ha confirmado una causa de muerte oficial, el medio colombiano Zona Cero informó que su deceso ocurrió el pasado viernes en Monterrey tras varios días hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por una neumonía.

Fuente cercanas al artista confirmaron a RCN que la neumonía se complicó con los días y le causó un paro cardiorrespiratorio.

¿Quién fue Álvaro Pava, la voz colombiana que pasó por La Sonora Dinamita?

De las orquestas de Barranquilla a los escenarios de la música tropical, Álvaro Pava Angulo construyó una carrera entre la salsa y la cumbia.

Originario del barrio Cevillar, en Barranquilla, Pava comenzó su recorrido musical en el grupo Súper Star.

A los 16 años se incorporó a la orquesta de Adolfo Echeverría, con la que interpretó canciones como ‘Julio Calderón’, ‘Perfume de gardenia’ y ‘El guayabo’. También participó en los coros de ‘Inmaculada’, tema asociado con las celebraciones decembrinas de su ciudad natal.

En 1985, el cantante pasó a la orquesta de Germán Carreño como voz principal. Durante esa etapa interpretó ‘Salón burrero’ y ‘La rabiosa’, antes de continuar su recorrido por otras agrupaciones de la escena tropical colombiana.

Su trabajo como cantante y corista incluyó colaboraciones con Fruko y sus Tesos, Latin Brothers, Los Tupamaros, Los Ocho de Colombia y la orquesta del venezolano Pastor López. También participó en producciones de Francisco Zumaqué y en los primeros éxitos de Joe Arroyo con La Verdad.

En 1986, Pava tuvo la oportunidad de acompañar como corista a Héctor Lavoe durante un festival de salsa en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

Años después, su trayectoria quedó vinculada a La Sonora Dinamita, agrupación fundada en los 60 con la que grabó una versión en cumbia de ‘Mil horas’, canción de Andrés Calamaro; así como ‘Grito vagabundo’, ‘Dame tu mujer José’, ‘El vicio de tu boca’, ‘Qué importa la edad’, ‘La negra sabrosa’ y más.