VIDEO: Diputado de Morena rinde informe... ante extraterrestres: Con IA crea su ‘Parlamento Galáctico’

El diputado Roberto Zatarain Leal expuso sus resultados ante un ‘Parlamento Galáctico’. (Foto: tomada del video)

¡Hasta los extraterrestres escucharon su informe! El diputado local de Morena, Roberto Zatarain Leal, llevó la rendición de cuentas a otra galaxia: en lugar de presentar un informe convencional, recurrió a un video hecho con Inteligencia Artificial (IA) para explicar sus labores legislativas.

A bordo de una nave espacial, Zatarain Leal expuso sus resultados ante un ‘Parlamento Galáctico’, integrado por diputados extraterrestres. Durante su discurso, el legislador presumió sus principales logros: cinco iniciativas aprobadas, 100 por ciento de asistencia a las sesiones del pleno y siete obras comunitarias.

También anunció una próxima gira de Bienestar Digital y destacó el impulso a la telesiquiatría y la teleterapia para acercar los servicios de salud mental a más personas.

De Puebla al ‘Parlamento Galáctico’: Así fue el informe de Roberto Zatarain

El video comienza con una escena de película de ciencia ficción: el diputado es transportado a una nave alienígena. Conforme avanza su presentación, su apariencia se transforma hasta convertirse en extraterrestre.

Zatarain presenta sus resultados ante una asamblea intergaláctica, rodeado de personajes fantásticos, algunos con rostros de leones y reptiles, como si se tratara de una sesión legislativa interespacial.

Tanto en el video como en el mensaje que lo acompaña, el legislador destaca sus asistencias al pleno, las iniciativas aprobadas y las acciones comunitarias que atribuye a su gestión. El mensaje concluye con una despedida dirigida a sus representados: “¡Gracias por su confianza, ciudadanas y ciudadanos de Puebla Capital!”.

¿Cuánto habría costado el informe de Roberto Zatarain hecho con IA?

Los diputados cuentan con un presupuesto autorizado de 206 mil 547 pesos por legislador para su informe legislativo anual.

Sin embargo, Roberto Zatarain no ha informado cuánto costó la producción del video con IA. En su mensaje, se limitó a señalar que el uso de esta tecnología permitió reducir considerablemente el gasto frente al monto autorizado.

La incursión de Zatarain en el universo de la Inteligencia Artificial ocurre después de otras controversias durante su trayectoria legislativa.

Las polémicas que persiguen a Roberto Zatarain, diputado de Morena

El año pasado, el diputado Roberto Zatarain se vio envuelto en una polémica por los recursos destinados a su informe de labores que no fueron utilizados. Aunque se comprometió a devolver el dinero, posteriormente reconoció que había sido irresponsable prometer su devolución.

También ha protagonizado episodios de confrontación en el Congreso de Puebla. Durante una sesión legislativa, se refirió a su compañero Elpidio Díaz Escobar con la expresión: “Este güey no sabe ni leer”.

En otra ocasión, lanzó insultos contra personal técnico debido a problemas con su micrófono.

Ahora, el legislador apuesta por una presentación fuera de lo común para difundir sus resultados. Queda por conocer cuánto costó llevar su informe hasta el ‘Parlamento Galáctico’ y si la producción logró mantenerse dentro del presupuesto previsto.