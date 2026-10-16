Vinculan a proceso a 4 detenidos en protesta por el agua en Guadalajara; enfrentarán juicio en libertad

Teodoro Torres, Juan Darío Muñoz, Alexis Guzmán y Samuel Morales fueron vinculados a proceso por lesiones y agresiones.

En una audiencia de más de cuatro horas, el Juez Sexto Penal con sede en Puente Grande, Francisco Castellanos, vinculó a proceso a Teodoro Torres, Juan Darío Muñoz, Alexis Guzmán y Samuel Morales por lesiones y agresiones a representantes de la autoridad.

Los imputados fueron participantes de la protesta del pasado 11 de octubre, quienes fueron aprehendidos tras los enfrentamientos registrados entre civiles y policías estatales, afuera de las instalaciones de Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus Navarro.

Los vinculados enfrentarán el juicio en libertad y deberán acudir a firmar recurrentemente en el juzgado, durante seis meses, y la investigación complementaria se desarrollará en un transcurso de 4 meses.

Denuncian tortura a detenidos tras protestas en Guadalajara

Durante la audiencia, los abogados señalaron presuntas violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de los jóvenes durante y después de los arrestos, como presuntos actos de tortura, inconsistencias en los registros de sus detenciones, e insuficiencia de pruebas físicas o documentales que demuestren la autoría de los delitos atribuidos.

Por ejemplo, Raúl Ernesto Villalvazo, a abogado de Teodoro, refiere que analiza una posible apelación al juicio, o bien, denuncias de tortura.

“Esa decisión nosotros sí la tenemos... ya sea que la apelemos ante el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco o nos vayamos a un juicio de garantías”.

Por su parte de la abogada Sandra Millán, representante jurídica del repartidor de plataforma Samuel, y del activista Juan Darío, refiere que no ha visto ningún video en donde aparezcan sus representados lanzando objetos contundentes, ni agrediendo a los policías, y que nadie debe haberlos observado, porque según ella, es información clasificada.

“Ningún reportero debería de tener acceso a ellos”, y refirió que esos videos no fueron materia de debate.

Fiscalía de Jalisco investiga a 17 policías por presuntos abusos

Los imputados salieron sin aceptar dar declaraciones a los medios de comunicación.

Por otra parte, la Fiscalía Estatal abrió 14 carpetas de investigación contra policías estatales por presuntos abusos durante la manifestación, además que se emprendió un proceso de sanción contra los 17 elementos quienes se encuentran separados de sus funciones y son investigados por Asuntos Internos.