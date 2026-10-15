‘Lemus es la reencarnación de Díaz Ordaz’: Arturo Ávila tras la represión por protestas en Jalisco

"Lemus en octubre es sin duda la encarnación de Gustavo Díaz Ordaz", aseguró el diputado Arturo Ávila. (Cuartoscuro).

El diputado Arturo Ávila seguró que Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, se convirtió en el expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Esto, luego de la represión estudiantil por las protestas realizadas para pedir tener agua potable en la zona metropolitana de Guadalajara.

En ‘Jueves de debate’ de Azucena Uresti repartió botellas del agua sucia que cae actualmente en casas de Jalisco. Le llevó a Enrique Afaro, Gibrán Ramírez, a Lemus y a Federico Doring.

“Pablo Lemus, le mandamos esta agüita a Casa Jalisco, en esta casa fue donde incongruentemente y contra el debido proceso tuvo retenidos a los jóvenes”, dijo Ávila.

Agregó que Lemus en octubre es sin duda la encarnación de Gustavo Díaz Ordaz. En tanto, Doring, quien también participó en el debate dijo que no le cree a Lemus la disculpa que ofreció tras la represión de las protestas.

Recordó que el gobernador de Jalisco aseguró que los estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) iban a poder marchar con toda calma y agregó que el agua que lanzaron los policías a los manifestantes estaba limpia y en mejores condiciones que la que cae en las llaves de la entidad.

¿Qué hizo Pablo Lemus para que le dijeran ‘Gustavo Díaz Ordaz’?

Durante la marcha por el agua en Jalisco, autoridades reprimieron a quienes participaron y más tarde el gobernador Pablo Lemus admitió que sí hubo un uso excesivo de la fuerza policial.

Fue enfático al decir que los agentes no debieron recurrir a mecanismos de dispersión agresivos, ni permitir que sectores vulnerables quedaran en medio del fuego cruzado.

“Nunca debió utilizarse agua ni gas contra las personas, ni menores de edad o personas mayores debieron quedar expuestos a la violencia”, sentenció.

Debido a las acciones violentas de las autoridades en la marcha, se convocó a una segunda manifestación, en esta ocasión para pedir la revocación de mandato de Lemus.

¿Por qué marchan en Jalisco?

Las manifestaciones se deben a la mala calidad del agua que llega a los hogares de la zona metropolitana de Guadalajara.

Desde hace algunos meses, los ciudadanos han denunciado que el líquido llega con mal olor, con residuos e incluso que tiene un color negro.

En respuesta, el gobierno de Pablo Lemus dijo que esto se debe a las tuberías tienen más de 70 años sin ningún tipo de mantenimiento.

Según el plan de Lemus, en dos años se cambiará el acueducto en el Lago de Chapala. Dijo que a lo largo del canal Las Pintas, detectaron varias descargas irregulares que terminan en el embalse.

“La solución no es inmediata. Los expertos recomiendan que la mejor decisión es dejar de usar el agua del embalse de Las Pintas y del antiguo sistema de Chapala para abastecer a la ciudad”, destacó el gobernador.