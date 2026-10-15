Jalisco separa a 2 policías por abusos en marcha por agua limpia; investiga a 17 más

Decenas de personas salieron a las principales avenidas de Jalisco para manifestarse por las condiciones del agua en la Zona Metropolitana.

La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco identificó a 17 policías que actuaron fuera de protocolo y con uso desproporcionado de la fuerza durante la Mega Marcha por Agua Limpia, del domingo 11 de octubre, afuera de Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador de la entidad, Pablo Lemus.

La dependencia dijo que tiene más de 200 videos de los hechos, y convocó a la ciudadanía a aportar grabaciones al 3336687900, extensión 18069.

En la investigación a los elementos policiales participa la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que acompañó la manifestación, y la indagatoria es bajo una política de ‘cero tolerancia’, y se incluye a los mandos superiores de la corporación.

También se informó de la separación de sus funciones de dos policías que quedaron a disposición de la dirección de Asuntos Internos, expone el Secretario de Seguridad del Gobierno de Jalisco, Juan Pablo Hernández, “esta investigación podría llevar a los compañeros y compañeras desde una amonestación hasta una separación del cargo, dependiendo de su grado de responsabilidad”.

Secretaría de Seguridad de Jalisco reconoce errores en manifestación por agua limpia

El funcionario reconoció en rueda de prensa que se cometieron graves errores al momento de activar los protocolos de acción, y que algunos oficiales rompieron los protocolos y olvidaron su deber, y actuaron de manera impulsiva, pues no era la indicación que se le giró al personal de seguridad.

Fue enfático en que no se permitirá que la situación se repita y convoca a legisladores, sociedad civil, colectivos, cámaras empresariales o especialistas en seguridad y derechos humanos para aportar propuestas para ajustar los protocolos de acción policial, y “adecuar uno que esté a la altura de las circunstancias que se viven hoy en nuestro estado”.

Las sanciones podrían ir desde medidas administrativas hasta la separación definitiva del cargo, dependiendo del grado de responsabilidad de cada elemento policial durante la marcha por el agua limpia en Jalisco.

También se informó de 25 elementos lesionados durante la confrontación; tres de ellos se reportan graves.