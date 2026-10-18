Capturan a ‘El Talibán’ durante operativo contra Los Chapitos; era cercano al ‘Beny 17’

uerzas Armadas detuvieron a Jesús Abraham “N”, alias “Talibán”, en Mazatlán, y a cuatro presuntos integrantes de una célula en El Rosario. (SSPC).

El gobierno de México informó que las Fuerzas Armadas detuvieron a Jesús Abraham “N”, alias “El Talibán”. y a una célula delictiva del Cártel de Sinaloa, en posesión de armamento y diverso equipo táctico, en los municipios de El Rosario y Mazatlán.

“El detenido es persona de confianza de Juan Benito ‘N’, alias ‘El Beny 17′, jefe regional de la facción ‘Los Chapitos’ del Cártel de Sinaloa”, explicó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los presuntos criminales están vinculados con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de la empresa minera Canam/Vizsla Silver Corp, ocurrido el 23 de enero en La Concordia.

Además, se les relaciona con el secuestro de ciatro turistas procedentes del Estado de México, el 3 de febrero, en Mazatlán.

¿Cómo ocurrió la detención de ‘El Talibán’?

El operativo se desarrolló entre el 16 y 17 de octubre por Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército, y con el apoyo de tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Según el comunicado de la Sedena, el 16 de octubre, en el municipio de El Rosario, se detuvo a cuatro integrantes de una célula delictiva, quienes formaban parte del círculo de seguridad de Oscar Luciano “N”, alias “Casco” o el “81”, jefe regional de la facción “Los Chapitos” de la organización Cártel de Sinaloa.

Las autoridades detallaron que entre los detenidos se encuentra una persona de nacionalidad colombiana.

Tras los trabajos de inteligencia y de la detención de la célula delictiva antes mencionada, el 17 de octubre, en el municipio de Mazatlán se logró la detención de “El Talibán” en posesión de armamento y un vehículo.

“Estos generadores de violencia y lo asegurado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, Sinaloa, para continuar con las investigaciones, diligencias periciales correspondientes y determinar su situación jurídica”, finalizó la Sedena.