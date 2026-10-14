Pueblos Unidos, la escisión del Cártel de Sinaloa que puso a ‘temblar’ a las autoridades de Morelos

Pueblos Unidos ha sido identificado como una peligrosa célula criminal cuyas operaciones se centran en Morelos (Foto: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO)

Detrás del nombre de Pueblos Unidos se oculta una de las estructuras delictivas más violentas y dinámicas de la zona oriente de Morelos.

Las autoridades federales la identifican como una peligrosa célula criminal cuyas operaciones han sumido en la zozobra a diversos municipios, destacando por su capacidad de desafío abierto hacia las instituciones de seguridad del Estado.

Las indagatorias de inteligencia federal apuntan a que este grupo es la metamorfosis criminal más reciente de células que operaban bajo las denominaciones de Los Sinaloa y/o La Empresa, vinculadas históricamente con una escisión del Cártel de Sinaloa en la región centro-sur del país.

¿Dónde opera el grupo criminal Pueblos Unidos?

Su corredor de operaciones abarca principalmente los municipios de Totolapan, Atlatlahucan, Yecapixtla, Yautepec y Tlayacapan, donde han logrado establecer un férreo control territorial a través del miedo y la intimidación.

El perfil operativo de Pueblos Unidos se caracteriza por la diversificación de delitos de alto impacto que erosionan la economía local y la seguridad pública: extorsión, cobro de piso, robo de vehículos, homicidios y narcomenudeo.

Pueblos Unidos amenaza a autoridades de Morelos

El momento en que este grupo saltó a la escena y notoriedad nacional ocurrió tras un violento enfrentamiento en el que sus integrantes secuestraron a tres agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Morelos este lunes 12 de octubre .

El objetivo de esta acción extrema fue coaccionar a las autoridades para lograr la liberación de uno de sus máximos líderes: José David “N”, alias ‘El 7′ o ‘El Güero Gym’. Ante el inminente riesgo para la vida de los oficiales retenidos y de la población civil, el gobierno priorizó la protección humanitaria, evidenciando el alto grado de peligrosidad y el margen de presión que esta estructura es capaz de ejercer frente al Estado.