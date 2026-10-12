Quema de vehículos y bloqueos en Totolapan: Operativo federal desata violencia en Morelos

Un operativo de seguridad provocó bloqueos carreteros, reportes de enfrentamientos y un despliegue de fuerzas federales. (Redes sociales).

Un nuevo episodio de violencia sacudió este lunes al municipio de Totolapan, Morelos, el cual estuvo marcado por bloqueos carreteros, vehículos incendiados, un despliegue de fuerzas federales y estatales, así como reportes de enfrentamientos y policías lesionados. El objetivo central de la movilización habría sido la captura de un individuo identificado como “El Güero Gym”.

El operativo policial se desplegó en Nepopulco y Totolapan en donde se logró la detención de tres personas presuntamente generadoras de violencia; los sujetos resultaron lesionados tras un enfrentamiento y fueron trasladados a hospitales de Cuernavaca.

Tras la movilización, vecinos de la zona realizaron bloqueos carreteros en Santa Rosa, Yautepec, y en el tramo México-Cuautla a la altura del kilómetro 88 y retuvieron a personal ministerial.

Elementos de la Guardia Nacional, la Fiscalía Regional Oriente, la Policía Estatal tomaron el control de la zona y entablaron pláticas para lograr liberar a sus compañeros.

“Ante los hechos que se registran esta tarde en Totolapan, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos informa que se mantiene un despliegue operativo coordinado entre las instituciones de seguridad en la zona”, explicó la SSP en la red social X.

Zona es controlada por grupos criminales

La zona de Totolaoan es recordada tras haber sido ubicada la finca “Los Aguacates” como escenario en 2024 de una reunión clandestina entre el presunto operador del Cártel de Sinaloa, Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, y diversos actores políticos de la región oriente del estado, entre ellos los alcaldes, hoy detenidos: de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro; y de Cuautla, Jesus Corona Damián.

Derivado de dichas investigaciones, dentro del Operativo enjambre, también fue encarcelado el exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala.

En julio de 2025 se registraron bloqueos similares para obstaculizar acciones de seguridad. Posteriormente, en febrero de 2026, Cristina Marlén Burgos (excandidata a la alcaldía en 2021 por la coalición PRI-PRD) fue detenida y vinculada a proceso por extorsión agravada, ligada a la célula delictiva “La Empresa”. En ese entonces, la Secretaría de Seguridad estatal ya advertía sobre órdenes de captura contra objetivos como “El Apá” y “El Güero”.

Actualmente, la administración municipal de Totolapan se encuentra encabezada por el alcalde Alejandro Alfaro Nolasco (Partido del Trabajo, periodo 2025-2027).

Si bien las indagatorias previas no implican una participación directa del edil en actividades ilícitas, su gobierno enfrenta la exigencia ciudadana de rendir cuentas sobre las medidas implementadas para depurar y fortalecer la corporación policial, la coordinación con los distintos órdenes de gobierno y el estado que guardan los compromisos de videovigilancia.

Las autoridades subrayaron que es indispensable investigar cuántas personas participan por voluntad propia y cuántas lo hacen bajo amenazas, desmantelando los mecanismos de presión y las estructuras financieras que sostienen a estas células.