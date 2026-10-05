¿Qué pasó en la Prepa 2 de la UAEM? Amenaza de bomba provoca movilización en Cuernavaca

Autoridades estatales y municipales revisaron la Prepa 2 de la UAEM tras una amenaza de bomba y descartaron la presencia de artefactos. (Cuartoscuro).

Una ola de pánico y zozobra se vivió este lunes en la Escuela Preparatoria Número Dos “Antonio L. Mora Castillo” de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), luego de que estudiantes recibieran amenazas de un ataque armado y de la colocación de explosivos, presuntamente adjudicadas a un grupo de la delincuencia organizada. El temor fue patente ante el reciente crimen de dos alumnos de esta preparatoria, acontecido el pasado 26 de septiembre.

Las advertencias provocaron una intensa movilización en el plantel, ubicado en una de las zonas consideradas como las más peligrosas de Cuernavaca, que abarca las colonias Alta Vista, Del Empleado, La Providencia y Sacatierra.

Varios padres de familia acudieron de inmediato a las instalaciones para sustraer a sus hijos, mientras que elementos de seguridad pública estatal y municipal implementaron un operativo de vigilancia en los alrededores.

El antecedente: la sombra del homicidio estudiantil

Estas amenazas crecieron de manera drástica y se tornaron insostenibles tras el homicidio de dos jóvenes alumnos de la misma preparatoria, Gael y Christian, un trágico antecedente que mantiene los ánimos agraviados y la herida abierta entre los adolescentes y sus familias.

Ante este clima de inseguridad, estudiantes y tutores han planteado la posibilidad de exigir el regreso a las clases virtuales como medida de protección, en tanto cesan las agresiones y la zozobra en las inmediaciones del plantel.

Los padres de familia exigen acciones contundentes a las autoridades para frenar los eventos negativos que acechan a la juventud universitaria.

La UAEM confirmó la existencia de la amenaza de una bomba, y aseguró que las actividades escolares fueron retomadas con normalidad tras activarse los protocoles de emergencia y la revisión de las autoridades. (UAEM).

La postura oficial de la UAEM

Por su parte, la máxima casa de estudios del estado, a través de un comunicado firmado por la secretaria general, la maestra Delia Adame Arcos, informó que la mañana de este lunes circuló en redes sociales el mensaje intimidatorio sobre la presunta bomba.

Ante la alerta, la institución activó de inmediato sus protocolos de seguridad para salvaguardar a estudiantes, docentes y personal administrativo, dando aviso a las corporaciones de seguridad pública.

“Las autoridades de seguridad pública estatal y municipal realizaron una revisión de las instalaciones y descartaron la presencia de cualquier artefacto o material que representara un riesgo”, detalló la Universidad.

Una vez constatada la falsedad de la alarma, la directiva atendió a los padres de familia para que corroboraran la seguridad del inmueble. La UAEM aseguró que las actividades académicas fueron retomadas y se normalizarán de manera ordinaria este martes 6 de octubre, refrendando su compromiso con el bienestar de la comunidad universitaria.