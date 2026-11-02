Clima en Península de Yucatán: Hasta 36°C en Mérida el martes 3 de noviembre

Este martes 3 de noviembre, la Península de Yucatán tendrá un día caluroso y despejado, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se esperan temperaturas máximas de hasta 36°C en ciertas áreas. La influencia de una circulación anticiclónica limitará la probabilidad de lluvias en la región.

¿Qué temperaturas se esperan en la Península de Yucatán mañana?

En Mérida, Yucatán, las temperaturas mínimas serán de 19°C y las máximas alcanzarán los 35.7°C. Los municipios de la capital registrarán valores similares. El viento soplará a 8 km/h, con cielo poco nuboso, previendo un día caluroso y soleado en la zona.

En el Caribe Mexicano, Cancún y Chetumal tendrán temperaturas de 23°C a 30°C. Tulum, por su parte, espera entre 20.3°C y 31.3°C. Playa del Carmen registrará valores de 21°C a 31.3°C. Las cuatro ciudades de Quintana Roo disfrutarán de un día mayormente despejado con vientos ligeros.

¿Se esperan lluvias en la Península de Yucatán este martes?

La probabilidad de lluvia será baja en la Península de Yucatán este martes. Canales de baja presión y la humedad del mar Caribe podrían generar algunos chubascos aislados. Pero, no se esperan eventos significativos. La región tendrá cielo despejado a poco nuboso, especialmente en áreas costeras.

El viento dominará del este y noreste con velocidades de 7 a 9 km/h en la mayoría de las ciudades. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente estable. Esto significa baja probabilidad de lluvias en gran parte del sureste del país, incluyendo la península.

¿Cómo estará el clima en la Península los próximos tres días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 3 de noviembre : Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 8 km/h. Miércoles 4 de noviembre : Máxima de 36°C, Mínima de 19°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h.

: Máxima de 36°C, Mínima de 19°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h. Jueves 5 de noviembre: Máxima de 36°C, Mínima de 19°C, Poco nuboso, viento de 8 km/h.

La tendencia para los próximos días indica un clima similar, con temperaturas máximas que subirán ligeramente a 36°C para el miércoles y jueves. Las mínimas se mantendrán estables en 19°C. El cielo seguirá mayormente despejado o poco nuboso, sin expectativas de lluvias importantes.

¿Cómo protegerse del calor en Yucatán y Quintana Roo?

Ante las altas temperaturas, es crucial mantenerse hidratado. Se recomienda beber abundante agua natural, incluso si no se tiene sed. Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, que son los momentos de mayor intensidad del calor.

Usar ropa ligera de colores claros y manga larga, así como gorras o sombreros para protegerse. Aplicar bloqueador solar con factor de protección alto es esencial. Prevenir golpes de calor es clave, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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