Si el AICM va a seguir existiendo, México debe invertir en su infraestructura: ALTA

El AICM fue sometido a una remodelación intensa por el Mundial 2026.

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum necesita definir cuál será el futuro para la aviación en México: si el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) será la terminal que aloje el crecimiento de viajes aéreos en el país, la inversión en su infraestructura es uno de los primeros pasos a dar, afirmó Peter Cerdá, director general de la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte Aéreo (ALTA).

“Un objetivo del sector con este Gobierno y el futuro es determinar cuál va a ser nuestro sistema aeroportuario hacia el futuro y si el AICM va a seguir existiendo hay que invertir significativamente en la infraestructura. En el estado que tenemos el aeropuerto hoy en día, el crecimiento se va a estancar”, advirtió Cerdá en entrevista exclusiva para El Financiero en el marco del foro anual de la ALTA en CDMX.

El Gobierno de México invirtió 375 millones de dólares para remodelar estéticamente las dos terminales del AICM, pero no ha hecho mejoras sustantivas para incrementar la capacidad del puerto aéreo.

Tras la cancelación del aeropuerto de Texcoco, hace ocho años, el Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador delineó un sistema de aeropuertos, conformado por el AIFA, AICM y Toluca, para gestionar el crecimiento en el volumen de pasajeros en México.

Aunque se planteó que el AIFA sería la terminal aérea del futuro para México, lo cierto es que el AICM continúa albergando la mayor cantidad de pasajeros aéreos, con 44.6 millones en el último año.

Incluso, el Gobierno ha comenzado a revertir los límites impuestos al aeropuerto de la Ciudad de México, con una ampliación en los slots.

¿Por qué aerolíneas no prevén mudarse al AIFA?

Desde la visión de las aerolíneas latinoamericanas, el ‘Felipe Ángeles’ ha funcionado como complemento, pero no se ha colocado como una opción viable y principal para las empresas nacionales e internacionales.

“La entrada principal al país sigue siendo el AICM. Para las líneas aéreas trasladar sus operaciones al AIFA a nivel internacional no es una opción viable. Puede ser una opción complementaria, pero no es una opción moverse”, refiere Cerdá previo al inicio del foro.

Las aerolíneas internacionales han optado por no operar mayormente en el ‘Felipe Ángeles’, que solo tiene 5 por ciento de pasajeros extranjeros; en contraparte, las empresas quieren aumentar sus frecuencias en el AICM, pese a la saturación permanente y los recortes a la capacidad de vuelos.

Cerdá insistió en que México debe prepararse para el crecimiento del mercado aéreo, que se prevé se duplique en las siguientes décadas.