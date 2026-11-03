‘Triunfo demócrata elevaría la presión de Trump hacia México’: Integralia

El triunfo de los demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos podría provocar mayor presión sobre México en materia de seguridad por parte del presidente Donald Trump, advierte un reporte de Integralia consultores, pues a mayor control por parte del partido opositor, el mandatario estadounidense podría centrar su agenda en la seguridad.

De acuerdo con Integralia, el combate al narcotráfico cuenta con mayor consenso entre demócratas y republicanos que otros asuntos internacionales, como las guerras en Irán y Ucrania, por lo que un Donald Trump con más restricciones internas por una mayoría demócrata podría dedicar más atención a esta agenda, aumentando las exigencias a México de cooperación, extradiciones y acciones contra cárteles.

Advirtió que no pueden descartarse más amenazas de acciones unilaterales. “El control demócrata de una o ambas cámaras aumentaría las investigaciones y la fiscalización sobre la administración Trump, intensificando el conflicto entre poderes. Frente a mayores restricciones internas, Trump concentraría sus esfuerzos en política exterior para construir su legado, incrementando presiones sobre México”, señala.

En cuanto a la política migratoria, la consultora destaca que seguirá siendo una prioridad de Trump, independientemente de la composición del Congreso. “Una mayoría demócrata podría aumentar la fiscalización de las deportaciones, las operaciones de ICE y el trato a los migrantes, pero difícilmente revertiría por sí sola las restricciones del Ejecutivo. México continuará enfrentando presiones para contener los flujos migratorios y recibir deportados”, enfatiza.

Integralia destaca que las negociaciones comerciales con México avanzarán independientemente del resultado electoral, pues Trump conservará amplias facultades para mantener o modificar aranceles y presionar por mayores exigencias de contenido regional. Sin embargo, destaca que derrotas republicanas en estados afectados por los aranceles podrían aumentar las presiones dentro del partido para moderar algunas medidas comerciales y evitar mayores costos políticos rumbo a 2028.

La consultora agregó que la presión estadounidense sobre narcotráfico, migración y presencia china continuará independientemente del resultado electoral. Ello, afirmó, exigirá fortalecer la debida diligencia, la trazabilidad de insumos y la gestión del riesgo arancelario y regulatorio. Al mismo tiempo, la reorganización de las cadenas productivas de América del Norte podría generar oportunidades para la proveeduría regional y la inversión en México.