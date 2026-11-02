Elección EU 2026: ¿Cuántos escaños necesitan los demócratas para quitar el control del Congreso a Trump?

Estos son los escaños necesitan los demócratas para quitar el control del Congreso a Trump.

Las elecciones intermedias de Estados Unidos 2026, que se celebrarán este martes 3 de noviembre, pondrán a prueba el control de los republicano sobre el Congreso y la capacidad del presidente Donald Trump para impulsar su agenda durante la segunda mitad de su mandato.

En estos comicios, los demócratas tienen la oportunidad de recuperar el poder legislativo, pero necesitan ganar las dos cámaras: el Senado y la Cámara de Representantes.

¿Cuántos asientos necesitan los demócratas para ganar el Senado?

La batalla más complicada está en el Senado, donde el partido requiere cuatro escaños para arrebatarle la mayoría a los republicanos.

Actualmente, los republicanos tienen 53 de los 100 asientos del Senado, mientras que los demócratas cuentan con 45 senadores y dos legisladores independientes que suelen votar con su bancada, lo que les da un bloque de 47 votos.

Aunque los demócratas consiguieran tres victorias y empataran 50-50 con los republicanos, el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, tendría el voto de desempate, por lo que la mayoría continuaría en manos republicanas.

En estas elecciones están en disputa 35 escaños del Senado: 22 ocupados actualmente por republicanos y 13 por demócratas. Por ello, los demócratas también necesitan conservar todos los asientos que defienden para tener posibilidades de recuperar el control de la Cámara alta.

¿Cuántos escaños necesitan los demócratas para controlar la Cámara de Representantes?

En la Cámara de Representantes, los 435 asientos se someten a votación cada dos años. Para obtener el control de esta cámara se necesita una mayoría de al menos 218 representantes.

A diferencia del Senado, donde solo se renueva aproximadamente un tercio de sus integrantes, en la Cámara de Representantes todos los distritos participan en las elecciones intermedias.

Si los demócratas consiguen la mayoría en esta cámara, podrían obstaculizar parte de las iniciativas de Trump, impulsar investigaciones sobre su administración y ejercer un mayor control sobre las decisiones legislativas del gobierno.

¿Cómo está conformado el Congreso de Estados Unidos?

El Congreso estadounidense está integrado por dos cámaras: el Senado y la Cámara de Representantes.

Senado de EU: está integrado por 100 legisladores, dos por cada uno de los 50 estados. Sus integrantes cumplen periodos de seis años y las elecciones se realizan de manera escalonada, por lo que aproximadamente un tercio de los escaños se renueva cada dos años.

En estas elecciones de 2026 se disputan 35 asientos: 33 corresponden a elecciones ordinarias y dos son elecciones especiales para cubrir vacantes. La mayoría de los senadores electos este año comenzarán un nuevo periodo en enero de 2027.

Cámara de Representantes: cuenta con 435 integrantes con derecho a voto. El número de representantes de cada estado depende de su población y sus integrantes son elegidos para periodos de dos años. Para controlar esta cámara se requiere una mayoría de 218 escaños.

¿Qué se vota en las elecciones intermedias de Estados Unidos 2026?

Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, conocidas como midterms, se celebran cada cuatro años después de una elección presidencial y permiten renovar distintos cargos federales, estatales y locales.

Este martes 3 de noviembre, los estadounidenses elegirán a los integrantes de los 435 distritos de la Cámara de Representantes y votarán por 35 escaños del Senado.

Además, en distintos estados se realizarán elecciones para gobernador, legisladores estatales y otros cargos públicos. Los ciudadanos también podrán participar en consultas y votaciones sobre propuestas específicas.

Los resultados serán determinantes para el rumbo político de Estados Unidos durante los últimos dos años de la administración de Donald Trump.

Si los republicanos conservan el control de ambas cámaras, el mandatario tendrá mayores posibilidades de impulsar su agenda legislativa. En cambio, si los demócratas recuperan una o las dos cámaras, podrán limitar sus iniciativas, ejercer mayor supervisión sobre el gobierno y abrir investigaciones desde el Congreso.

Los legisladores electos asumirán sus cargos el 3 de enero de 2027, cuando comenzará el nuevo periodo del Congreso estadounidense.

Con información de AP y BBC News