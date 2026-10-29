Sheinbaum despide a Cuauhtémoc Cárdenas: ‘Venimos a abrazar a la familia’, dice desde el Panteón Francés

“Venimos a abrazar a la familia”, expresó brevemente la presidenta Claudia Sheinbaum a su llegada al Panteón Francés, donde es despedido el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, líder histórico de la izquierda mexicana.

Sheinbaum Pardo arribó a las 12:24 horas de este jueves 29 de octubre al Panteón Frances para despedir al fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a quien recordó con cariño y reconoció por su congruencia y legado político.

“Tristeza, pero al mismo tiempo lo recordamos con mucho cariño, mucha dignidad y congruencia”, señaló la mandataria federal ante los medios de comunicación.

Sheinbaum permaneció alrededor de 45 minutos en el panteón y se retiró a las 13:15 horas.

Sheinbaum rinde homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en la Mañanera

Antes de acudir al funeral, la presidenta dedicó parte de su conferencia matutina a recordar la trayectoria política de Cuauhtémoc Cárdenas, quien contendió tres veces por la Presidencia de México y fue una figura clave en la transformación de la izquierda nacional.

Durante el homenaje se compartió una semblanza del ingeniero para destacar su trayectoria y sus aportaciones a la vida democrática del país.

En el reconocimiento participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; Laura Itzel Castillo, secretaria de las Mujeres, y Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

Entre los políticos que lo despidió está el expresidente Enrique Peña Nieto, quien reapareció en sus redes sociales para dedicarle un breve mensaje: “Su lucha por la apertura política, la pluralidad y el fortalecimiento de nuestra democracia deja una huella imborrable en la historia contemporánea del país”.

Cárdenas Solórzano fue el primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México elegido por voto popular (1997-1999), gobernador del estado occidental de Michoacán (1980-1986), y tres veces candidato presidencial (1988, 1994 y 2000).

Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), Cuauhtémoc Cárdenas desarrolló primero su carrera dentro del PRI, pero su ruptura con ese partido en la década de 1980 definió su papel histórico.

Con su fallecimiento, México pierde a un dirigente asociado a la apertura política, a la institucionalización de la izquierda y a una larga disputa por democratizar la vida pública nacional.

Con información de Quadratín