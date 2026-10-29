Funeral de Cuauhtémoc Cárdenas: ¿Dónde descansarán los restos del tres veces candidato presidencial?

Los restos del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas descansarán en el panteón francés de San Joaquín, en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, donde ya se realiza un operativo para recibir a quienes llegarán para despedir al tres veces candidato presidencial.

Desde las 8:00 horas, familiares y amigos llegaron con ofrendas florales para despedir a Cárdenas.

“Llegó su hijo Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia; dijo que los funerales serán privados, pero son bienvenidos todos los que quieran acompañar a la familia en estos momentos”, de acuerdo con información en el noticiero de Azucena Uresti.

Cárdenas Batel agregó que su padre fue una persona decisiva en la historia del país y se siente orgulloso de él. Agradeció las muestras de cariño en redes sociales para engrandecer su historia y legado.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) también mantienen un operativo afuera del panteón para garantizar la seguridad y tranquilidad de los familiares y asistentes. Hasta el momento, no se ha dado a conocer si se realizará algún tipo de homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas.

Además, se prevé que en las próximas horas llegue la presidenta Claudia Sheinbaum al funeral de Cuauhtémoc Cárdenas, según dijo durante su conferencia ‘mañanera’ de este jueves 29 de octubre.

¿Qué sabemos sobre la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas?

Cuauhtémoc Cárdenas murió a los 92 años el miércoles 28 de octubre, sin que se dieran a conocer las causas de su fallecimiento. El ingeniero nació el 1 de mayo de 1943; fue uno de los líderes históricos de la izquierda en México.

Fue hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, vivió en Los Pinos y estudió el bachillerato en el Colegio de San Nicolás de la Universidad Michoacana. Más tarde ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para estudiar Ingeniería Civil.

Cárdenas Solórzano fue tres veces candidato presidencial y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), una de las principales fuerzas políticas de oposición en México durante décadas.

Cuauhtémoc Cárdenas dedicó buena parte de su vida a la política y se convirtió en una figura clave de la izquierda mexicana tras romper con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el que inició su trayectoria y al que después desafió en las urnas.

Así fue la trayectoria política de Cuauhtémoc Cárdenas

En 1988, Cárdenas protagonizó uno de los mayores desafíos electorales al PRI, en unas elecciones presidenciales marcadas por denuncias de fraude que transformaron el panorama político mexicano.

Al año siguiente fundó el PRD junto con otros dirigentes de izquierda y antiguos militantes del PRI, en un intento por consolidar una alternativa política al partido gobernante.

El político volvió a competir por la Presidencia en 1994 y 2000, aunque su mayor triunfo electoral llegó en 1997, cuando se convirtió en el primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México elegido por voto popular. Ocupó ese cargo hasta 1999, cuando dejó el mando de la capital mexicana para buscar por tercera ocasión la Presidencia.

Cuauhtémoc Cárdenas: El transformador de la izquierda en México

Aunque Cárdenas nunca ocupó la silla presidencial, su papel en la fundación del PRD contribuyó a sentar las bases de una izquierda que décadas después alcanzaría el poder.

Antes de convertirse en uno de los principales opositores del PRI, Cárdenas desarrolló su carrera política dentro de ese partido, con el que fue gobernador del estado occidental de Michoacán, entre 1980 y 1986.

Su ruptura con el PRI comenzó a mediados de la década de 1980, cuando, junto con otros dirigentes como Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, impulsó una corriente que exigía mayor democracia interna y cuestionaba las políticas económicas del Gobierno.

*Con información de EFE