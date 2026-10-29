Streaming, datos móviles y consultas médicas por 89 pesos al mes: ¿Cómo funciona esta membresía?

Los hábitos de consumo de los mexicanos han incorporado el streaming como uno de sus gastos fijos.

Walmart de México entrará como un nuevo jugador de streaming en México a través de Walmart+, una membresía que integrará entretenimiento; conectividad y salud con un pago de 89 pesos mensuales.

Fabián Müller, director de Membresías y Recompensas de Walmart, explicó que la nueva membresía permitirá a sus clientes acceder a series y películas, al tiempo que ofrecerá datos de navegación adicionales para sus usuarios de Bait y envíos gratis en las compras en línea.

“Con esta estrategia lo que buscamos es aumentar el valor de la oferta para los consumidores y acelerar el crecimiento de las ventas en línea (…) esperamos que con Walmart+ nuestros clientes tengan beneficios importantes en servicios para los que destinan hasta 70 por ciento de su presupuesto mensual”, explicó el directivo a El Financiero.

Membresía Walmart+: ¿Qué beneficios incluirá?

Tendrá 2 GB adicionales de datos a máxima velocidad por cada recarga de Bait, acceso a Universal+, así como consultas y orientación médica, nutricional y psicológica, descuentos en farmacias y doble acumulación de beneficios del programa Walmart Beneficios.

“El precio será de 890 pesos anuales, es decir que nuestros clientes, por una pequeña cuota mensual, van a poder tener todos estos servicios que, por separado, representan un valor superior a 260 pesos al mes”, destacó.

Müller indicó que el entretenimiento es un componente relevante para elevar el atractivo de la oferta debido a los hábitos de consumo de los mexicanos.

“Un servicio de streaming es cada vez más recurrente en los hogares mexicanos, por eso es que decidimos incluirlo, porque esto nos ayuda a agregar un valor adicional a nuestra membresía”, dijo Fabián Müller, quien detalló que la apuesta en México toma como referencia los resultados de Walmart+ en otros mercados.

Según Müller, en Estados Unidos y Canadá los miembros compran tres veces más frecuentemente, gastan cuatro veces más y visitan siete veces más los canales digitales, por lo que en México esperan resultados muy similares.

El lanzamiento busca aprovechar la temporada de promociones de noviembre, incluido El Buen Fin. Hasta el 30 de noviembre, Walmart ofrecerá envíos gratis sin monto mínimo de compra; posteriormente, el beneficio aplicará a compras elegibles de 399 pesos o más realizadas por sus canales digitales.