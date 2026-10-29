Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 29 de octubre: Síguela aquí en vivo

La presidenta Sheinbaum encabeza la mañanera de este 29 de octubre. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera del jueves 29 de octubre desde Palacio Nacional.

En esta conferencia de prensa, la mandataria podría referirse a la situación del Instituto Nacional Electoral (INE) tras la renuncia de 12 funcionarios de alto nivel en medio de los señalamientos de presunta corrupción.

A la par, podría comentar respecto a la respuesta de Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE, quien negó que durante su gestión se hubieran detectado irregularidades.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera en El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 28 de octubre?

En la conferencia de prensa anterior, la presidenta Sheinbaum respondió a Marine Le Pen, política francesa conservadora, que promueve evitar la “mexicanización” en su país.

A la par, Pablo Lemus, gobernador de Guadalajara, presentó el plan de inversión con ayuda del gobierno federal para solucionar el problema de agua contaminada en Guadalajara.

En total se esperan destinar 25 mil millones de pesos para resolver esta crisis que se acarrea desde hace más de seis años.

La ,mandataria hizo un llamado para acabar con el “coyotaje” en el INE y las OPLES luego que se detectaran más irregularidades en la asignación de contratos.

La mandataria propuso que Talleres Gráficos de México sea el único proveedor de materiales electorales para el instituto.