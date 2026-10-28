Sheinbaum responde a Le Pen por declaración de ‘mexicanización’ por cárteles: ‘Está mal informada’

Así le respondió Claudia Sheinbaum a Marine Le Pen quien habló sobre evitar la 'mexicanización' de Francia.

La presidenta Claudia Sheinbaum le respondió a la política francesa Marine Le Pen, quien aseguró que no se permitirá la “mexicanización de Francia”.

“Está mal informada porque la mexicanización que debería llegar a todo el mundo es la de los valores del pueblo de México: la de la honestidad, el amor, la solidaridad, la fraternidad”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’.

Sheinbaum agregó que dichos valores hacen mucha falta en el mundo entero, mientras que en México sí existen.

Marine Le Pen encabezó su primer mitin de campaña rumbo a las elecciones en Francia que se realizarán el 18 de abril de 2027.

¿Qué dijo Marine Le Pen sobre la ‘mexicanización’?

Como parte de su discurso, Le Pen se comprometió a reforzar las fronteras de Francia, a expulsar a todos los migrantes que delincan, imponer penas más duras para los que agredan a agentes de la autoridad y a combatir con dureza el crimen.

“No dejaremos que Francia caiga en la ‘mexicanización’ con los cárteles. Erradicaremos sin descanso esas organizaciones criminales, considerándolas terroristas”, afirmó.

La política francesa aseguró que “la nacionalidad francesa volverá a ser un privilegio que se hereda o se merece” y prometió un nuevo derecho: la prioridad nacional.

“Antes de la victoria, hay que estar convencidos de que se puede ganar”, dijo la líder ultraderechista entre cánticos de “Marine presidenta”, en un espectáculo más propio de Estados Unidos que de Francia, que solo lo ha usado en contadas ocasiones, como la campaña del conservador Nicolas Sarkozy en 2012.

¿Qué sabemos sobre las propuestas de Marine Le Pen rumbo a las elecciones 2027 en Francia?

Asentada en la dinámica positiva de los sondeos, que le otorgan una clara victoria en las presidenciales de dentro de seis meses, la líder ultraderechista Marine Le Pen se apoyó en su primer gran mitin de campaña en los temas centrales de su ideario, soberanía y seguridad, frente a las protestas que han empañado la imagen de Francia en los últimos días.

Convencida de que el vandalismo y los saqueos del pasado 17 de octubre refuerzan aún más sus opciones de conquistar el Elíseo en su cuarta intentona, Le Pen vendió la suya como una propuesta de orden, que promete perseguir la inmigración ilegal y recuperar el control de las fronteras y la soberanía militar.

“Os propongo el renacimiento del país, la elevación progresiva hacia lo auténtico, lo justo, la seguridad, la prosperidad y la creatividad”, clamó ante más de 8 mil militantes reunidos en una ciudad simbólica del país por representar la resistencia francesa en tiempos de Juana de Arco.

Una figura de la que ya se apropiaba la extrema derecha desde hace años como símbolo de orgullo nacional y que Le Pen no dejó de ensalzar para calentar a sus incondicionales.

*Con información de EFE