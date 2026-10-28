Wall Street abre mixto antes de que se dé a conocer decisión de la Fed: ¿Cómo cotiza HOY?

Las negociaciones en Wall Street operan con sesgo positivo, mientras el mercado espera la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

El Dow Jones encabeza las ganancias con un incremento de 0.14 por ciento, ubicándose en los 52 mil 451.86 puntos, seguido por el S&P 500 que sube 0.09 por ciento, en las 7 mil 729.17 unidades, mientras que el Nasdaq cede 0.12 por ciento, situándose en los 26 mil 445.58 enteros.

“Esperamos que los mercados financieros mantengan un moderado optimismo, manteniendo el apetito por el sector tecnológico que se ha observado en las jornadas previas, mientras los inversionistas esperan la decisión del Fed y los reportes de empresas de megacapitalización. Aunque el mercado ha descontado que la Reserva Federal mantenga sin cambios la tasa de referencia, la atención se centra en el comunicado y la conferencia de prensa del presidente Kevin Warsh sobre el futuro de la política monetaria hacia final de año”, indicaron analistas de Bx+.

Del lado de Europa, la mayoría de los mercados opera en terreno positivo: el DAX de Alemania avanza 0.33 por ciento hasta los 25 mil 674.17 enteros, el CAC 40 de Francia gana 0.01 por ciento, en los 7 mil 887.76 puntos, el FTSE 100 de Londres sube 0.07 por ciento, en las 10 mil 694.32 unidades, y el FTSE MIB de Italia suma 0.10 por ciento, colocándose en los 49 mil 675.78 enteros; en contraste, el IBEX 35 de España retrocede 1.30 por ciento, situándose en las 18 mil 911.10 unidades.

En nuestro país, los centros bursátiles presentan variaciones negativas: el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores cede 0.82 por ciento, colocándose en las 69 mil 142.06 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se ubica en los mil 400.69 enteros, perdiendo 0.92 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate (WTI) cotiza en los 102.38 dólares por barril, mientras que el Brent se sitúa en los 115.65 billetes verdes por unidad.