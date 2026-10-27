Wall Street abre mixto porque inversionistas esperan decisión de la Fed: ¿Cómo opera HOY?

Las negociaciones en Wall Street reflejan una mayor cautela entre los inversionistas, quienes se abstienen de hacer fuertes apuestas antes de que se dé a conocer la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

El Nasdaq encabeza las ganancias con 0.35 por ciento, ubicándose en los 26 mil 259.77 enteros, seguido por el S&P 500 que sube 0.14 por ciento, en las 7 mil 687.88 unidades, mientras que el Dow Jones cede 0.18 por ciento, situándose en los 52 mil 269.32 puntos.

De acuerdo con analistas de GBM los índices suben mientras pierde fuerza el entusiasmo por la inteligencia artificial que impulsó a los mercados tras el anuncio de la próxima salida a bolsa de Anthropic. Por otra parte, detallaron los inversionistas mantienen la cautela ante la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de mañana.

Del lado de Europa, la mayoría de los mercados opera en terreno positivo: el FTSE MIB de Italia avanza 0.23 por ciento, el CAC 40 de Francia gana 0.23 por ciento, en los 7 mil 865.45 puntos, el DAX de Alemania sube 0.21 por ciento hasta los 25 mil 464.67 enteros, y el IBEX 35 de España suma un ligero 0.01 por ciento, en las 19 mil 034.60 unidades; en contraste, el FTSE 100 de Londres desciende 0.98 por ciento, colocándose en los 10 mil 661.32 enteros.

En nuestro país, los centros bursátiles presentan variaciones al alza: el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores avanza 0.20 por ciento, colocándose en las 69 mil 606.56 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se ubica en los mil 411.87 enteros, registrando una ganancia de 0.15 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate (WTI) retrocede 0.32 por ciento y cotiza en los 101.43 dólares por barril, mientras que el Brent cede 0.53 por ciento, situándose en los 115.20 billetes verdes por unidad.