Wall Street abre con números verdes tras el anuncio de la salida a bolsa de Anthropic; BMV baja

Wall Street abrió este lunes en verde, impulsado por el anuncio de la salida a bolsa de Anthropic, que animó al sector tecnológico, en una jornada marcada por la bajada del precio del petróleo tras el alza de la semana pasada y con los inversores pendientes de la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés.

El Nasdaq encabeza las ganancias con 1.24 por ciento, ubicándose en los 26 mil 278.18 enteros, seguido por el S&P 500 que sube 0.98 por ciento, en las 7 mil 698.74 unidades, mientras que el Dow Jones gana 0.48 por ciento, situándose en los 52 mil 465.75 puntos.

“Anticipamos que la jornada se desarrolle en tono positivo ante cierta recuperación de la confianza en los inversionistas tras una semana de pérdidas provocadas por la incertidumbre que generaron los resultados de algunas empresas relevantes del sector tecnológico”, indicaron analistas de Grupo financiero Ve por Más.

Anthropic va por su salida a bolsa en EU

Los fabricantes de chips y otras empresas vinculadas a la inteligencia artificial (IA) lideraban las ganancias después de que Anthropic, creadora del chatbot Claude, presentara ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) la documentación para su oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés).

La empresa prevé cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo ANT, aunque todavía no ha anunciado la fecha de su debut bursátil. Según The Wall Street Journal (WSJ), presentará documentación actualizada en unas dos semanas y podría salir a bolsa la semana del 16 de noviembre.

El anuncio animó a fabricantes de chips como Nvidia, que avanzaba 2.1 por ciento, mientras que Micron sumaba 2.42 por ciento, Broadcom un 1.47 por ciento, y AMD un 1.2 por ciento.

Por contra, la tecnológica Meta perdía un 1.41 por ciento tras anunciar una operación para captar 95.000 millones de dólares para financiar inversiones en infraestructura de IA y superinteligencia.

¿Cómo cotiza la BMV HOY 26 de octubre?

En nuestro país, los centros bursátiles presentan retrocesos: el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores cede 0.35 por ciento, colocándose en las 69 mil 631.81 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se ubica en los mil 415.47 enteros, cayendo 0.21 por ciento.

Del lado de Europa, los principales mercados cotizan al alza de manera generalizada: el FTSE MIB de Italia gana 1.35 por ciento, seguido por el DAX de Alemania con un alza de 1.19 por ciento, en los 25 mil 481.82 enteros, el CAC 40 de Francia avanza 1.01 por ciento, en los 7 mil 861.78 puntos, el FTSE 100 de Londres sube 0.71 por ciento, en los 10 mil 766.21 enteros, y el IBEX 35 de España suma 0.27 por ciento, colocándose en las 19 mil 041.90 unidades.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate (WTI) desciende 2.18 por ciento y cotiza en los 101.02 dólares por barril, mientras que el Brent retrocede 1.38 por ciento, situándose en los 115.11 billetes verdes por unidad.