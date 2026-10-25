‘Se abre el cielo’ para Aeroméxico: Anuncia tres rutas a Estados Unidos tras eliminación del veto aéreo

Aeroméxico es la primera aerolínea en programar nuevas rutas a Estados Unidos luego de que el Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos eliminara el veto que impedía aperturar nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Felipe Ángeles (AIFA).

¿Cuáles son las nuevas rutas de Aeroméxico a Estados Unidos?

Según información a la que tuvo acceso El Financiero, la aerolínea mexicana recuperará rutas a Florida y Portland, Oregon, además de añadir a su oferta vuelos a Santa Ana, California.

Todos los nuevos vuelos tendrán como origen el AICM, base de operaciones de la aerolínea mexicana.

De manera preliminar, Aeroméxico comenzará a operar tres rutas hacia Estados Unidos desde el AICM tras la eliminación del veto de Estados Unidos.

¿Cuándo comenzarán los nuevos vuelos de Aeroméxico a Estados Unidos?

La aerolínea ya ha puesto a la venta los itinerarios hacia esos destinos en aeropuertos estadounidenses, los cuales comenzarán a ser operados a partir de la mitad de enero, según pudo comprobar este diario.

Los tres destinos tendrán vuelos diarios según la programación pública de estas rutas.

El Financiero consultó a Aeroméxico sobre los nuevos vuelos que ofrecerán, pero la aerolínea indicó que será hasta el lunes cuando agreguen información al respecto.

La semana anterior, Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, indicó que anunciarían nuevas rutas a la brevedad.

¿Por qué Estados Unidos levantó el veto a nuevas rutas aéreas de México?

El DOT eliminó la prohibición de abrir nuevos vuelos desde el AICM y el AIFA luego de que el gobierno mexicano aceptara eliminar una serie de medidas que Estados Unidos consideró que violaron el acuerdo bilateral en aviación firmado con México hace más de una década.

México aceptó devolver slots a las aerolíneas estadounidenses en el AICM, además de reabrir la posibilidad de operaciones completamente cargueras en el principal puerto aéreo del país.