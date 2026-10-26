Transportistas convocan a huelga nacional por violencia y ‘golpe’ fiscal

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar ) , en conjunto con diversas organizaciones del sector, anunció un paro nacional de transportistas por tiempo indefinido a partir de este lunes 26 de octubre, en respuesta a la creciente inseguridad, el mal estado de las carreteras y el costo excesivo del servicio de grúas.

Además de protestar en contra de una modificación contemplada en la Ley de Ingresos 2027 que reduciría de 300 a 250 millones de pesos el límite para que las empresas accedan al beneficio fiscal que permite acreditar contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta el 50 por ciento del gasto en casetas, informó Augusto Ramos, presidente de Canacar.

“No queremos detener a México. Queremos que México nos escuche (...) México no aguanta más. Vamos a un paro nacional. El autotransporte de carga no puede seguir siendo ignorado mientras se enfrenta a la inseguridad, extorsiones, cobro de piso, carreteras deficientes, una sobrerregulación, reducción de estímulos fiscales”, aseveró Ramos.

A la protesta se sumarán la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac), la Honorable Alianza Mexicana Organización de Transportistas (HAMOTAC) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco) y se prevé que los bloqueos ocurran en carreteras federales, vías de acceso a centros urbanos y corredores logísticos en más de 20 estados.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), la Alianza Mexicana de Transportistas A.C. (AMTAC), la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMONTAC), la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) se deslindaron de las movilizaciones y anunciaron que no participarán en las protestas.

El impacto de esta inactividad amenaza con paralizar un sector estratégico que diariamente moviliza 1.6 millones de toneladas de productos por vía terrestre y realiza 21 mil cruces fronterizos hacia Estados Unidos, equivalentes a mil 800 millones de dólares.

Carlos García Álvarez, presidente de Honorable Alianza Mexicana Organización de Transportistas (HAMOTAC), advirtió que las afectaciones ascenderán a 21 mil 500 millones de pesos por día.

“La intención es manifestarnos de manera pacífica y respetuosa. No vamos a bloquear (las carreteras) no queremos afectar a quien no tiene la culpa. Por eso pedimos la comprensión de la sociedad y todos los sectores. El impacto económico sí va a ser muy fuerte”.

Lauro Rincón, líder de la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac), enfatizó que el 80 por ciento de la infraestructura carretera está en pésimas condiciones, por lo que propuso que los peajes “se tendrían que ajustar a la baja el 50 por ciento del costo actual para poder de alguna manera soportar el daño que le están causando a las unidades”.

(El Financiero)

Segob abre diálogo a transportistas; Canacar rechaza reuniones sin resultados

La Secretaría de Gobernación aseguró el sábado 24 de octubre que mantiene abierto el diálogo con los transportistas para atender sus planteamientos ante las movilizaciones anunciadas para este lunes.

En un comunicado, Gobernación indicó que desde el primer momento ofreció formalmente un espacio de interlocución y una mesa permanente de trabajo con las autoridades competentes, a fin de escuchar las demandas del sector y avanzar en la construcción de acuerdos.

Sin embargo, la Canacar recordó en un comunicado que durante años como sector han participado en reuniones, mesas de trabajo y ejercicios de diálogo con distintas autoridades.

“Se establecieron compromisos para atender las múltiples problemáticas que afectan nuestra actividad. Sin embargo, los resultados han sido insuficientes y, lejos de resolverse, los problemas se han agravado”, apuntó el organismo.

Diariamente se realizan 21 mil cruces entre México y EU, con un valor estimado de mil 800 millones de dólares. Además, el autotransporte moviliza poco más del 58 por ciento de las mercancías. Mientras que, en los puertos marítimos, entran y salen el 28 por ciento de las mercancías y por tren cerca del 14 por ciento.

Canacar precisó que ante la crisis que enfrenta el sector el único interlocutor con quien están dispuestos al diálogo para encontrar una solución de fondo es con la presidenta Claudia Sheinbaum .

Las organizaciones que convocan al paro señalaron que México no puede seguir atrapado en un “ciclo de reuniones sin soluciones y compromisos sin cumplir” y que el autotransporte es indispensable para el abasto, la economía y el bienestar de millones de familias mexicanas.

“La falta de respuestas y el deterioro de las condiciones para trabajar ya no pueden tratarse como asuntos secundarios. No buscamos confrontación; exigimos responsabilidad, soluciones verificables y compromisos que se cumplan”, apuntó la Canacar.

Representantes del organismo recordaron que los acuerdos establecidos en febrero de 2024 con Gobernación “demuestran que el diálogo por sí solo no garantizan resultados, (ya que) las condiciones que enfrentan quienes mantienen en movimiento las mercancías de México se han agravado”.