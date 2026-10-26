Anuncian paro nacional de transportistas: ¿En qué estados habrá bloqueos este lunes 26 de octubre?

Transportistas a lo largo del país preparan bloqueos a partir de las 6:30 este lunes.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) informó un paro nacional de transportistas para este lunes 26 de octubre, por lo que se esperan bloqueos a lo largo del país.

La movilización comenzará a partir de las 6:30 horas en distintos puntos del país, de acuerdo con comunicados difundidos en redes sociales y las posturas de las organizaciones a nivel local.

Se prevé que las manifestaciones afecten carreteras federales, además de vialidades principales en estados como Jalisco, Estado de México, la Ciudad de México, Querétaro y Baja California.

¿Qué carreteras cerrarán este lunes por el paro nacional de transportistas?

Estas son algunas de las carreteras que posiblemente bloquearán los transportistas a lo largo del lunes 26 de octubre por estado:

Estado de México y CDMX:

Autopista México-Pachuca.

Autopista Chamapa-Lechería.

Autopista Ecatepec-Pirámides.

Autopista Peñón-Texcoco.

Arco Norte, en su conexión con la México-Pachuca.

Corredores industriales y logísticos de Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tepotzotlán, Tlalnepantla y el corredor Toluca-Lerma.

Autopista México-Querétaro.

Chamapa-Lechería, con dirección al AIFA.

Carretera Ecatepec-Pirámides, a la altura de la caseta.

Autopista México-Toluca, a la altura de la caseta Toluca-La Marquesa.

Jalisco:

La Venta del Astillero.

Carretera a Nogales.

Carretera a Chapala.

Caseta de Acatlán.

Autopista Guadalajara-Colima.

Caseta de La Joya.

Autopista Guadalajara-México.

Baja California:

Carretera al Aeropuerto, esquina con Calle Novena.

Calzada Abelardo L. Rodríguez.

Avenida Cristobal Colón.

Calzada Manuel Gómez Morín.

Boulevard Lázaro Cárdenas.

Boulevard Río Nuevo.

Calzada Anáhuac.

Calzada Independencia.

Calzada de los Presidentes.

Asta Bandera, Plaza Centenario de Mexicali.

Carretera Internacional, junto a la aduana de importación de Tijuana.

Colonia Libertad, hasta el Ayuntamiento de Tijuana.

Boulevard Paseo de los Héroes.

Vía Rápida, hacia la Central Camionera.

Campeche:

Carriles laterales del Periférico Pablo García y Montilla, a la altura del Puente del Rey.

Nuevas vialidades que se sumen a lo largo del día.

Guanajuato:

Puente Delta.

Carretera Federal 45.

Eje Metropolitano.

recorridos de Irapuato a Silao y Salamanca.

Querétaro:

Caseta de Palmillas.

Carretera a la altura de Mariano Escobedo.

Caseta de Celaya.

Tlaxcala:

Carretera Apizaco-Tlaxco, a la altura de la comunidad de Mena en Tetla.

Carretera Tlaxcala-Apizaco, en el cruce con la México-Veracruz y en el sitio de la ‘Y’ en ambos sentidos.

Carretera México-Veracruz, a la altura de Calpulalpan.

Carretera México-Veracruz, a la altura de Xaloztoc.

Aerolíneas y aeropuertos piden precaución ante bloqueo de transportistas

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) alertó que es posible que los bloqueos de transportistas afecten las entradas y salidas de los usuarios.

Según la administración, se espera que los bloqueos sean a partir de las 8:00 horas, y aunque esto no afectará las operaciones del aeropuerto, llamaron a los viajeros a tomar precauciones.

Aeroméxico informó que las manifestaciones dificultarán el paso en distintas carreteras, por lo que pidieron anticipar su llegada para que los procesos de viajes sean sin contratiempo.

Volaris también se sumó a las peticiones, ya que los bloqueos de transportistas podrían “ocasionar afectaciones viales en los principales accesos carreteros y avenidas principales”.

¿Qué exigen los transportistas?

Las principales exigencias de los transportistas son acciones contra la inseguridad, el mal estado de carreteras y el costo excesivo en el servicio de grúas.

Augusto Ramos Melo, presidente de Canacar, explicó que es necesario que México alce la voz, y que los transportistas buscarán el diálogo para obtener respuestas contundentes para el sector.

Uno de los principales puntos en la manifestación de transportistas será contra de una modificación contemplada en la Ley de Ingresos 2027 que reduciría de 300 a 250 millones de pesos el límite para que las empresas accedan al beneficio fiscal que permite acreditar contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta el 50 por ciento del gasto en casetas.

Con información de Quadratín.