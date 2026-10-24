Segob mantiene abierto el diálogo con transportistas ante anuncio de bloqueos para el lunes

Ante las movilizaciones anunciadas para el próximo lunes, la Secretaría de Gobernación (Segob) mantiene abiertos los canales de diálogo con las organizaciones transportistas y reitera la disposición para atender sus planteamientos mediante las vías institucionales.

La Cámara Nacional del Auto Transporte de Carga (Canacar) informó que habrá un nuevo bloqueo de transportistas el lunes 26 de octubre y detallaron que las principales vías afectadas son las que atraviesan el Estado de México.

Desde el primer momento, Segob ofreció formalmente un espacio de interlocución y una mesa permanente de trabajo con las autoridades competentes, a fin de escuchar las demandas del sector y avanzar en la construcción de acuerdos.

Se prevé que los bloqueos ocurran en carreteras federales, vías de acceso a centros urbanos y corredores logísticos en más de 20 estados.

La dependencia reconoce las preocupaciones expresadas por las organizaciones y considera que el entendimiento y la colaboración permiten encontrar soluciones a sus planteamientos.

En este marco, hace un llamado a privilegiar el diálogo y evitar acciones que generen afectaciones a la ciudadanía, al tránsito y al traslado de mercancías.

Gobernación continuará abierta a la comunicación con el sector para atender sus demandas y favorecer acuerdos por la vía institucional.