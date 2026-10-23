Transportistas amenazan otra vez con bloqueos carreteros: ¿Cuándo serán y qué zonas serán afectadas?

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) se sumarán a los bloqueos carreteros.

Un nuevo bloqueo de transportistas ocurrirá el próximo lunes 26 de octubre en distintas carreteras del país, informó la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). Las principales vías afectadas serán las que atraviesan el Estado de México, según lo adelantó el dirigente, Augusto Ramos.

“No queremos detener a México. Queremos que México nos escuche”, expresó al señalar que el paro nacional es por tiempo indefinido ante la inseguridad, extorsiones y la presión económica que diariamente sufren en el país.

A esta protesta también se sumaron otras organizaciones como la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, A.C. (AMOTAC); la Federación Mexicoamericana de Transportistas, A.C. (Fematrac), y la Organización Integradora de Derechos Convencionales, A.C. (INDECO).

Detallaron que se unen a la protesta nacional para pedir que se conserve el estímulo fiscal del 50 por ciento en peajes ante la Ley de Ingresos 2027 y, sobre todo, que se brinde mayor seguridad a sus choferes. Otras de las demandas son:

Garantías de seguridad para los operadores.

para los operadores. Medidas efectivas contra los robos y asaltos.

Acciones para frenar los presuntos abusos y extorsiones.

¿Cuáles serán las zonas afectadas por los bloqueos carreteros de transportistas?

El bloqueo está programado para iniciar a partir de las 8:00 horas del próximo lunes 26 de octubre en distintas carreteras del país cuando utilizarán los camiones de carga para impedir el paso en las vías.

Hasta el momento, los principales corredores industriales del Estado de México están en riesgo de afectaciones ante el paro nacional, y la alerta se extiende a zonas industriales y logísticas de los siguientes municipios:

Numerosas empresas dependen del transporte terrestre para recibir materias primas, movilizar productos terminados y abastecer centros de distribución.

En caso de prolongarse la suspensión, podrían registrarse retrasos en entregas, complicaciones para la industria y pérdidas económicas en la distribución de mercancías.