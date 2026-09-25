Auto ‘vuela’ tras explosión de pirotecnia en Cuautitlán Izcalli; hay un muerto y 11 heridos

Una explosión de pirotecnia se registró durante una procesión en San Francisco Tepojaco, Cuautitlán Izcalli (Foto: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO)

Un adolescente de 15 años murió, y 11 personas resultaron heridas tras una explosión de pirotecnia en la comunidad de San Francisco Tepojaco, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Los hechos se suscitaron este jueves, cuando habitantes de la comunidad se preparaban para celebrar su fiesta patronal en honor a San Francisco de Asís.

De acuerdo al gobierno municipal, como parte del seguimiento al incidente ocurrido en la calle Aldama, se realizó un rastreo hospitalario en Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes del IMSS, donde se tiene registro del ingreso de las siguientes personas que resultaron afectadas por el siniestro.

Isabel Blancas Hernández, 65 años, Rosalba Pánfilo Emiliano, de 49, Aurora Barrales Ángeles, de 37, y Marta Flores Licona, 36 años.

Así como los menores, A.G.T., de 15 años de edad, A. G. H. A., 14 años, R. E. C. R., de 10 años; B. E. F. L., de 11, V. M. G. B., de 9; G. G. M., de 7 años, y Á. G. G. B., de 7 años.

En tanto que Luis Alonso Enríquez Cota, de 41 años, fue dado de alta.

En este sentido, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, y la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli señalaron que continúan dando seguimiento a la atención de esta emergencia.

El Ayuntamiento detalló que la procesión realizada este jueves por los habitantes de esta comunidad, no estaba contemplada en el trámite que la delegación de San Francisco Tepojaco mantiene en curso para las festividades previstas a partir del 2 de octubre.

“Ante lo ocurrido, recordamos la importancia de informar oportunamente al Gobierno Municipal sobre las actividades que congregan personas, en especial cuando se prevé utilizar pirotecnia. Esto permite revisar la documentación correspondiente y establecer, con la intervención de Protección Civil y Bomberos, las medidas de seguridad necesarias”, explIcaron.

Así ocurrió la explosión de pirotecnia en Cuautitlán Izcalli

Versiones señala que un vehículo particular tipo Chevy que transportaba cohetones y pirotecnia comprada en el municipio de Tultepec explotó.

Al parecer uno de los cohetones que se estaban quemando entró al carro y encendió toda la carga. Otra versión habla de un cortocircuito

El carro quedó totalmente calcinado, con ráfagas de chispas y fragmentos que alcanzaron a la gente de la procesión.